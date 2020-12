Lite tra Samantha De Grenet e Urtis: “Mi hai dato della falsa, calcolatrice e famosa per essere la ex di Pieraccioni” (VIDEO)

Samantha De Grenet concorrente del GF Vip 5

Venerdì scorso, nel corso della diretta su Canale 5, nella casa del Grande Fratello Vip 5 hanno fatto il loro ingresso altri tre concorrenti. Oltre a Filippo Nardi, che è ritornato dopo 20 anni, sono entrate anche l’ex tronista di Uomini e Donne Sonia Lorenzini e la soubrette Samantha De Grenet.

Quest’ultima, prima di essersi allontanata dal piccolo schermo ha fatto parte di numerosi programmi televisivi, per cui il suo ingresso nell’appartamento più spiato d’Italia era molto atteso dal pubblico. (Continua dopo il video)

La soubrette in passato ha avuto delle tensioni con dei gieffini

Da qualche giorno Samantha De Grenet è a tutti gli effetti una nuova inquilina della quinta edizione del Grande Fratello Vip. La nota showgirl è pronta a mettersi in gioco con questa nuova sfida televisiva. Ma già non sono mancati i momenti di tensione sia con Dayane Mello, ex naufraga de L’Isola dei Famosi insieme a lei, che Giacomo Urtis. La nuova concorrente si troverebbe lì anche per i suoi trascorsi non molto sereni con l’ex di Stefano Sala e con proprio con il chirurgo dei vip.

Con molta probabilità l’intenzione degli autori del reality show di Alfonso Signorini è quella di movimentare un po’ di più il trascorso all’interno della casa più spiata d’Italia. Infatti, appena entrata nell’abitazione di Cinecittà, la donna si è trovata proprio di fronte al medico. L’uomo è stato l’unico inquilino scelto per darle il benvenuto.

Scontro tra Samantha De Grenet e Giacomo Urtis

Non sono trascorsi nemmeno pochi secondi dal suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 5 che già c’è stato il primo acceso scontro tra Samantha De Grenet e Giacomo Urtis. In in primo momento si sono salutati. Subito dopo alcune frasi dai apparentemente amichevoli, il chirurgo dei vip è tornato a parlare dei loro problemi passati. “Ti ho visto in palestra un anno fa, ti ho salutato e tu mi hai guardato un po’ così, eri tenuta”, ha detto il gieffino. A quel punto la soubrette ha replicato così: “Non me la prendo mai se le cose vengono dette in modo educato. Un anno fa ero un po’ tenuta perché avevi parlato malissimo di me”.

In quell’occasione il medico la è a additata famosa solo per essere stata la fidanzata di Leonardo Pieraccioni, ma anche falsa e calcolatrice. Quando gli altri inquilini li hanno raggiunti, molti si sono accorti dell’abbraccio tra la De Grenet e Dayane Mello. “Siete false”, hanno detto Cristiano Malgioglio e il conduttore Alfonso Signorini. Il motivo? Perchè durante la loro partecipazione a L’Isola dei Famosi avevano avuto delle divergenze.