GF Vip, Giulia Salemi svela un inaspettato retroscena della sua vita: “Altro che milione di follower” (VIDEO)

In queste ore, nella casa del GF Vip, Giulia Salemi ha avuto uno sfogo con Pierpaolo Pretelli in cui ha raccontato un retroscena inedito sulla sua vita. La ragazza si è aperta con il coinquilino ed ha tirato fuori un disagio che porta con sé da anni e che l’esperienza del reality show ha fatto riaffiorare.

La protagonista ha commentato la sua vita sociale ed ha ammesso che, purtroppo, sente di essere molto più un personaggio che una persona. Inoltre, ha svelato anche un particolare molto doloroso inerente la sua vita familiare.

L’oscuro retroscena di Giulia Salemi

Giulia Salemi ha avuto un crollo nella casa del GF Vip con Pierpaolo. Il pubblico e i follower sono sempre stati abituati a vedere il lato “Power” dell’influencer, ma in pochi conoscono realmente come sia fatta. Nel corso del suo sfogo, la ragazza ha ammesso di essersi fatta trascinare dal ruolo che ricopre e dalla società al punto da perdere la percezione di se stessa. Spesse volte, infatti, si trova a chiedersi chi sia realmente e quale sia la strada giusta per lei.

Inoltre, la protagonista ha raccontato anche di un malessere che porta con sé da sempre. Nella vita, infatti, è sempre stata lei a dimostrare di più alle persone. Difficilmente ha avuto individui in grado di amarla davvero. Nonostante sul web abbia più di un milione di follower, infatti, le persone che le vogliono bene sono solamente due, ovvero, sua madre e suo padre. (Clicca qui per il video)

I fantasmi riaffiorati con il GF Vip

Dal punto di vista familiare, inoltre, la concorrente ha raccontato di vivere una situazione davvero difficile. I suoi genitori, infatti, sono separati e si odiano profondamente. Questa condizione, ovviamente, ha contribuito a rendere molto più difficile e complessa la vita dell’influencer. L’esperienza del GF Vip ha tirato fuori questa enorme fragilità di Giulia Salemi.

Ad ogni modo, la ragazza ha deciso che, d’ora in avanti, cambierà registro e proverà ad essere di più se stessa. Inoltre, eviterà anche di compiacere sempre gli altri facendo l’ironica e la simpatica. D’ora in poi saranno gli altri a fare qualcosa per lei per dimostrarle il loro affetto in quanto lei è stanca di essere sempre quella più coinvolta e legata. Pierpaolo, dal canto suo, ha provato a rincuorarla con parole dolci e un abbraccio.