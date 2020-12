Elisabetta Gregoraci, Mino Magli torna all’attacco: “Ho le prove che lei mente…”

Mino Magli torna a Live Non è la D’Urso

Da qualche settimana a questa parte sia a Live Non è la D’Urso che in alcune riviste, Mino Magli ha mosso delle pesanti accuse contro Elisabetta Gregoraci. La diretta interessata, nello studio del Grande Fratello Vip 5 davanti ad una domanda diretta di Alfonso Signorini ha smentito tutto.

Inoltre, sabato scorso a Verissimo ha avvisato che adesso ci penseranno i suoi legali. Domenica sera l’imprenditore è stato nuovamente ospite nel talk domenicale di Barbara D’Urso e ha voluto replicare alla smentita della soubrette calabrese.

Nuove accuse contro Elisabetta Gregoraci

Intervenuto ancora una volta a Live Non è la D’Urso, Mino Magli ha esordito così: “Posso battere le mani ad Elisabetta Gregoraci per ciò che ha detto al GF? Io conosco la famiglia di questa donna in virtù del rapporto che avevo con lei. Ho conosciuto la famiglia poco, una sola volta il padre. Io le pizze le ho portate a casa di Elisabetta a Roma e non ho mai chiamato i fotografi. Lei dice che mi vendevo per 2€, ma è assurdo. Questa è una cosa assurda”.

L’uomo ha detto che i paparazzi c’era realmente, ma non li avrebbe avvisati lui. A quanto pare non li hanno ripreso solo sotto casa, ma anche da altre parti. Inoltre, l’uomo ha detto che la bugiarda in questa storia sarebbe solo la conduttrice di Battiti Live ed ha parlato anche di una prova, che poi sarebbe la versione di un fotografo.

Mino Magli avrebbe le prove che incastrano la 40enne

A Live Non è la D’Urso, Mino Magli ha mosso nuove accuse a colei che dice di essere stata la sua fidanzata. L’imprenditore ha asserito di avere una prova molto importante. Ha raccontato che un fotografo nel 2006 li fotografò, mentre lui stava andando ospite a Buona Domenica.

“Me lo ricordo bene perché era ospite la Tatangelo. Lui riconobbe la macchina perché un anno prima aveva fatto una foto a me ed Elisabetta Gregroaci. Una foto, quindi capite adesso?!. Dopo che mi ha visto entrare quella domenica a Buona Domenica c’è stato dietro. Questa è stata la versione del paparazzo, quindi non ho chiamato nessuno. Non sono stato mai pagato da qualsiasi paparazzo. Io faccio tutto per 2 €? Ascoltate, lei dice tante cose, ma che non sono vere“, ha ribadito l’uomo nel talk domenicale di Canale 5.

A quel punto è intervenuto anche Costantino Della Gherardesca che ci è andato giù pesante: “Secondo me questo signore è rimasto sotto dalla Gregoraci ed è quasi uno stalker. Questo è anche quello che diceva Elisabetta”.