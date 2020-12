Francesco Oppini confessa: “Proporrò a Tommaso Zorzi un tatuaggio di coppia”

Francesco Oppini parla di Tommaso Zorzi

Dopo la sua uscita dalla casa del Grande Fratello Vip 5 Francesco Oppini si è recato in varie trasmissioni Mediaset per rilasciare delle interviste. Oltre a Live Non è la D’Urso insieme al padre Franco e la madre Alba Parietti, l’ex gieffino si è recato nel salotto di Silvia Toffanin, Verissimo. Mentre domenica pomeriggio è stato l’ospite d’onore della diretta Instagram che si è tenuta dall’account del magazine Chi.

Direttamente da casa sua, l’imprenditore ha pronunciato delle parole al miele nei confronti di Tommaso Zorzi lasciandosi andare ad una dichiarazione inattesa. In pratica, il 38enne vorrebbe farsi un tatuaggio di coppia per ricordare la loro amicizia speciale nata nel reality show di Canale 5.

L’ex gieffino vuole fare un tatuaggio in comune con Zorzi

Durante la diretta Instagram con Casa Chi, Francesco Oppini ha detto che quando Tommaso Zorzi uscirà dalla casa del Grande Fratello Vip 5 gli proporrà di fare un tatuaggio insieme, una scritta.

Per il figlio di Alba Parietti fare un reality show come quello appena vissuto e convivere ottanta giorni dentro un appartamento con la stessa persona non capita sempre nella vita. “Si è creato un bel feeling e non è da tutti. Che scritta? Beh può essere di tutto, tipo ‘Opporzi’ o ‘Zorpini’”, ha asserito il venditore di automobili.

Francesco Oppini ospite a Verissimo

Il giorno prima, invece, ospite a Verissimo di Silvia Toffanin, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 ha risposto alle varie domande che gli ha posto la padrona di casa. Al quesito qual’è è stata la sua reazione nell’aver saputo che Zorzi provava amore per lui, ha detto: “Come ho intenzione di gestire la situazione dopo la sua dichiarazione? La gestirò in modo molto naturale e semplice come gli ho detto”. Francesco Oppini la gestirà da amico, perché lui può capirla questa cosa, non può accadere solo in una situazione omosessuale.

Chiunque può innamorarsi di una persona alla quale è legata per amicizia. “Io voglio rimanere suo amico, ma se questa situazione dovesse portargli difficoltà, io farò un passo indietro. A me non cambia nulla, non farò passi indietro di mia sponte, lo farò se me lo chiederà”, ha concluso il figlio di Alba Parietti.