GF Vip, lite furiosa tra Dayane e Giulia, la Mello fa una “minaccia” (VIDEO)

Ieri sera, nella casa del GF Vip, è scoppiata una lite molto accesa tra Dayane Mello e Giulia Salemi. Tutto è nato a seguito di un gioco, in cui i concorrenti avrebbero dovuto scrivere su dei bigliettini chi fosse la persona più antipatica della casa.

Ebbene, l’influencer si è trovata parecchio in difficoltà, in quanto è riuscita a legare un po’ con tutti. Tuttavia, è stata obbligata a fare un nome ed ha fatto quello di Dayane. La modella non ha affatto gradito la scelta della coinquilina ed ha avuto un pesante sfogo.

Il gioco del GF Vip si trasforma in lite

Spesso, nel reality show di Canale 5 vengono create delle dinamiche allo scopo di generare delle reazioni e dei momenti di confronto tra i concorrenti. Anche un gioco ha la potenzialità di trasformarsi in un’occasione di acceso dibattito tra i vari protagonisti. Questo è proprio ciò che è accaduto ieri al GF Vip tra Dayane e Giulia. Quest’ultima avrebbe dovuto scrivere su di un bigliettino il nome della persona più antipatica e lei ha fatto quello della Mello.

La Salemi, però ha messo le mani avanti dicendo che, purtroppo, non sapeva chi mettere ed è stata costretta a fare un nome. A tal proposito è andata per esclusione pensando a quale fosse la persona dotata di meno senso dello humor. Nell’apprendere tale spiegazione, però, la modella si è arrabbiata ancora di più ed ha detto di non trovarsi affatto d’accordo con le parole della coinquilina.

Dayane contro Giulia, parte la “minaccia”

Dayane, infatti, ha minacciato Giulia dicendo che sarebbe stata la sua prossima nominata del GF Vip. In un primo momento, il clima sembrava essere ancora conviviale ma, successivamente, le due donne si sono confrontate a quattr’occhi in modo piuttosto serio. In tale occasione, la Mello ha detto di essere rimasta malissimo in quanto, proprio il termine antipatica, è una cosa che non le appartiene. (Clicca qui per il video)

Inoltre, non si aspettava neppure che il suo nome potesse uscire da Giulia, con cui ha avuto modo di legare moltissimo da quando è entrata in casa. La Salemi, allora, si è sentita mortificata ed ha provato in tutti i modi a scusarsi con la sua compagna d’avventura e a farle capire le sue ragioni. Dayane, però, è stata irremovibile e, ad un certo punto, se n’è andata via troncando la discussione.