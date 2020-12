Selvaggia Roma nel caos, Francesco Chiofalo porta le prove delle sue bugie sul padre (VIDEO)

Nella puntata di Live non è la D’Urso del 13 dicembre, Francesco Chiofalo è stato tra gli ospiti della conduttrice ed ha portato le prove delle presunte bugie raccontate da Selvaggia Roma al GF Vip. La ragazza ha raccontato di essere stata abbandonata dal padre quando aveva 15 anni.

Il suo ex fidanzato, però, ha categoricamente smentito tale versione dei fatti ed ha deciso di portare anche le prove delle sue affermazioni. Nel dettaglio, ha mostrato uno scatto che ritrae Selvaggia e suo padre serenamente insieme. La conduttrice e tutti gli opinionisti sono rimasti basiti.

Il dramma di Selvaggia Roma e la smentita di Francesco

Francesco Chiofalo ha sbottato contro la sua ex Selvaggia Roma nella puntata di ieri di Live non è la D’Urso. Il ragazzo, già un po’ di giorni fa, aveva dichiarato sui social e a Pomeriggio 5 che la versione dei fatti riportata dalla donna su suo padre fosse una bugia. L’ex gieffina è scoppiata in lacrime nella casa del GF Vip raccontando di aver sofferto tantissimo a causa della mancanza di suo padre. Il suo dolore sarebbe stato così estremo al punto da arrivare anche a tentare il suicidio.

Il suo racconto ha lasciato di stucco i coinquilini e anche i telespettatori. Ad ogni modo, il suo ex ha fornito una versione completamente diversa. Il giovane ha detto che tra Selvaggia e il papà c’è un rapporto normalissimo. Quando i due erano fidanzati, infatti, l’uomo avrebbe anche voluto conoscere Chiofalo e si sarebbe molto interessato al loro rapporto.

Le prove che ha portato Chiofalo

Inoltre, di recente, padre e figlia avrebbero fatto anche un viaggio insieme e lei sarebbe andata in Tunisia a conoscere tutti i parenti. Dinanzi tali dichiarazioni, la padrona di casa è rimasta di stucco. Barbara D’Urso non è riuscita a credere alla versione di Francesco Chiofalo al punto da dire di credere a Selvaggia Roma. Il ragazzo, però, si è difeso dicendo che la sua versione dei fatti è stata confermata dalla foto. (Clicca qui per il video)

La conduttrice, allora, ha spiegato che, forse, Selvaggia ha rivisto suo padre solo di recente, dopo essere stata lontana da lui da quando aveva 15 anni. Chiofalo, però, ha smentito anche questa ipotetica versione. Ad ogni modo, la padrona di casa ha annunciato che la vicenda verrà approfondita domenica prossima in cui, probabilmente, presenzierà anche la diretta interessata.