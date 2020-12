GF Vip, Filippo Nardi furioso: “Ho raccolto i vostri peli pubici”. Scatta la rissa

Tre nuovi ingressi al Grande Fratello Vip 5

Chi segue la quinta edizione del Grande Fratello Vip sa perfettamente che venerdì scorso nella casa più spiata d’Italia sono entrati tre nuovi concorrenti. Agli altri inquilini si sono aggiunti: Samantha De Grenet, Sonia Lorenzini e Filippo Nardi.

E se la prima a pochi istanti dal suo ingresso ha avuto un battibecco con Giacomo Urtis, la seconda si è scagliata ferocemente con Tommaso Zorzi. Il conte inglese invece, nelle ultime ore ha avuto una forte discussione con Rosalinda Cannavò, alias Adua Del Vesco e Pierpaolo Pretelli. Il motivo? A quanto pare c’entrano dei peli trovati in bagno.

Filippo Nardi e Samantha De Grenet puliscono casa

Nelle ultime ore all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 la tensione è salita alle stelle. I nuovi inquilini del reality show condotto da Alfonso Signorini si sono scontrati con i concorrenti che sono li dentro da tre mesi. Ovviamente le divergenze hanno portato a delle accese discussioni a meno di un giorno dal loro ingresso.

Tutto è accaduto nel pomeriggio di sabato, quando Samantha De Grenet e Filippo Nardi hanno deciso di pulire tutto l’appartamento sito a Cinecittà. Le due new entry, senza giri di parole hanno riferito agli altri concorrenti che l’ambiente era piuttosto sporco. In un primo momento la vicenda da si è conclusa lì.

Scatta la lite tra Filippo, Rosalinda e Pierpaolo

Una volta finite le pulizie, mentre i concorrenti del Grande Fratello Vip 5 preparavano la cena in cucina, Filippo Nardi si è lasciato andare ad una considerazione con Adua Del Vesco. “Io e Samantha siamo in bagno a pulire i vostri capelli e i vostri peli pubici”, ha asserito il conte inglese. Rosalinda Cannavò sul momento è rimasta attonita e non ha proferito parola. Successivamente però, quando l’attrice messinese è rimasta sola con Stefania Orlando, si è sfogata.

“Mi ha detto che stanno raccogliendo i nostri peli pubici, mi pare too much. Stanno insinuando che siamo sporchi”, ha affermato l’ex finta fidanzata di Massimiliano Morra ha sentito le sue parole ed è andata su tutte le furie dicendo di essere scioccata. Con quest’ultima anche Pierpaolo Pretelli che si è scagliato contro il nuovo arrivato: “Pulite i nostri capelli e i nostri peli? Ma chi ve l’ha ordinato?“.