Paolo Brosio, la fidanzata Maria Laura fa la macchina della verità: spuntano risposte false e lui sbotta (VIDEO)

Maria Laura, fidanzata di Paolo Brosio, ha accettato di sottoporsi alla macchina della verità a Live non è la D’Urso. In questo periodo, i due sono finiti al centro della bufera in quanto sono spuntate delle segnalazioni che testimonierebbero il fatto che la loro relazione sia inventata.

Entrambi hanno sempre categoricamente smentito le accuse, pertanto, Barbara D’Urso ha chiesto alla ragazza se fosse possibile testate la veridicità delle sue affermazioni grazie alla macchina. Ebbene, le risposte che sono emerse hanno generato un grosso polverone in studio.

Le risposte vere della fidanzata di Paolo Brosio

Durante l’esperimento della macchina della verità, Maria Laura, fidanzata di Paolo Brosio, ha pronunciato due risposte false. La D’Urso ha esordito con le classiche domande di routine, volte a testare l’apparecchiatura. Successivamente, si è entrati nel vivo della vicenda. La conduttrice le ha chiesto se fosse davvero fidanzata con Paolo e la risposta è stata vera. Dopo, la donna le ha chiesto se la loro storia fosse nata già prima della partecipazione al GF Vip e la ragazza ha detto che si frequentavano.

Anche in questo caso, la risposta è stata veritiera. Alla domanda inerente il presunto tradimento della fanciulla, lei ha risposto in modo negativo e la macchina le ha dato ragione. Le due risposte false, invece, hanno fatto riferimento ai motivi per cui la donna avrebbe cominciato la relazione con il giornalista. Nello specifico, Lady Cologno ha chiesto alla protagonista se si sia fidanzata con l’ex gieffino solo per avere successo. (Clicca qui per il video)

Le risposte false della macchina della verità

La fidanzata di Paolo Brosio ha risposto di no, ma la macchina della verità ha dato come esito “falso”, facendo storcere il naso ai presenti. In seguito, la presentatrice le ha domandato se nei suoi progetti futuri ci sia l’intenzione di separarsi dal giornalista, lei ha risposto di no, ma anche in questo caso la risposta è risultata falsa. L’esperto dell’apparecchiatura ha chiesto di ripetere queste due domande, ma il responso non è cambiato.

A quel punto, è intervenuto Brosio, il quale ha reputato quanto andato in onda una sorta di pagliacciata. A suo avviso ci sarebbe “qualcuno” che manipola le risposte per farle risultare false. Barbara si è un po’ stizzita ed ha detto che la macchina ha un’attendibilità parecchio elevata. Dopo lo sfogo del protagonista, la D’Urso ha liquidato i suoi ospiti ed ha concluso la trasmissione.