Francesco Oppini entrerà a far parte di un importante programma Mediaset

Grandi opportunità lavorative per Francesco Oppini, reduce dell’esperienza nella quinta edizione del Grande Fratello Vip. Ecco di cosa si tratta

Francesco Oppini al GF Vip tra critiche e complimenti

Francesco Oppini è stato un grande protagonista della quinta edizione di Grande Fratello Vip. All’inizio lui stesso aveva dichiarato di voler partecipare non tanto per togliersi la nomea di “figlio di” ma per maggiori opportunità lavorative. Il suo percorso nel reality è stato molto particolare e da fuori c’è chi lo ama e chi non lo sopporta.

All’inizio Dayane Mello ha provato ad avvicinarsi a lui e questo ha innescato una serie di litigi dal momento che lui è felicemente fidanzato con Cristina, con la quale ha tutte le intenzioni di formare una famiglia. Alba Parietti è intervenuta spesso al Grande Fratello Vip, soprattutto nel rapporto che è nato tra suo figlio e Tommaso Zorzi ma non solo.

Le frasi sessiste pronunciate da Francesco Oppini non hanno portato alla squalifica, ma lui la settimana scorsa ha deciso di abbandonare la Casa. Non si aspettava il prolungamento del programma e ha deciso di tornare dalla sua famiglia e al suo lavoro. Infatti, come aveva sperato all’inizio, per lui si sono aperte molte porte.

Verso un programma Mediaset

In queste settimane abbiamo già visto Francesco a Verissimo e a Live – Non è la D’Urso dove ha avuto modo di raccontare la sua esperienza e si è scontrato con diverse persone che non approvano i suoi comportamenti.

Ma secondo TVBlog Francesco avrebbe già trovato una nuova opportunità lavorativa. Pare che Piero Chiambretti lo abbia già contattato per averlo a Tiki Taka come presenza fissa. Il conduttore sta cercando di rendere il programma calcistico di Italia 1 un po’ più ampio e fruibile da un pubblico più vasto. Francesco potrebbe essere un buon elemento dal momento che il Grande Fratello Vip gli ha dato l’occasione di diventare molto più popolare. Inoltre, lui è un noto opinionista sportivo, tifosissimo della Juve.

Il rapporto con Tommaso Zorzi

Quando Francesco è uscito dalla Casa Tommaso Zorzi è crollato rivelando di essersi innamorato di lui. Francesco ha detto che non deve preoccuparsi, che lui ci sarà sempre e sta addirittura pensando di chiamare Tommaso suo figlio. Inoltre, vorrebbe fare un tatuaggio di coppia per quanto si è legato a lui. Molti hanno apprezzato il rapporto che è nato tra di loro. Voi che cosa ne pensate?