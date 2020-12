GF Vip, Dayane Mello sa delle fan brasiliane: le parole della modella

Nella polemica che ha coinvolto il televoto del reality, la modella ha confessato di sapere delle sue fan brasiliane. Ecco che cosa è successo.

GF Vip, Dayane Mello è sostenuta dalle fan brasiliane che usano trucchetti per il televoto

Nella scorsa puntata in diretta di Grande Fratello Vip Dayane Mello, con assoluta sorpresa, è stata decretata dal televoto la preferita del pubblico. La modella ha anche superato Tommaso Zorzi, da sempre al primo posto delle preferenze in questi tre mesi. Il pubblico è rimasto attonito di fronte a questo risultato perchè non corrisponde all’umore che si può leggere sui social.

Infatti, la risposta a questo cambiamento di percentuali sta nel fatto che le fan brasiliane di Dayane stanno usando dei trucchetti. Stanno creando mail e profili falsi e stanno votando la modella. In questo modo, creando infiniti profili falsi, hanno a disposizione infiniti voti. Questo, però, non sarebbe del tutto corretto. Alfonso Signorini ha detto che non è vietato dal regolamento, ma in realtà nel documento c’è scritto che il televoto è permesso ai residenti italiani maggiorenni senza fare menzione delle modalità online (app e sito ufficiali).

Questo si era già verificato qualche settimana fa quando è accaduta esattamente la stessa cosa a favore di Rosalinda. Dalla Spagna sono arrivati in massa dei voti per l’attrice, tutti con la modalità descritta poco prima che per tanti è palesemente irregolare. Ma Dayane in queste ore ha confessato di sapere delle sue fan brasiliane. Ecco le sue parole.

Dayane sa delle fan brasiliane: le parole della modella nella Casa

Mentre fuori sta andando avanti la polemica su questo argomento e la produzione del Grande Fratello Vip non intende prendere provvedimenti, Dayane a sorpresa ne ha parlato all’interno della Casa. Confrontandosi con Samantha De Grenet, nuova concorrente del reality, la modella ha confessato ciò che la mamma di Stefano Sala le ha detto al telefono la settimana scorsa.

La donna le ha parlato delle fan brasiliane che la stanno sostenendo con molta partecipazione e amore quindi, dal momento che lei sta lavorando e la bambina sta bene, è giusto che vada avanti. Come evolverà questa situazione? Dayane, con il sostegno del Brasile, potrebbe vincere il programma?