GF Vip, Filippo Nardi svela che il programma non finirà l’8 febbraio: Tommaso Zorzi è sconvolto

Il nuovo concorrente del reality fa uno spoiler molto importante nella Casa e l’influencer ha una reazione molto forte. Ecco che cosa è successo.

GF Vip, Filippo Nardi rivela che il programma non finisce l’8 febbraio

Qualche settimana fa Alfonso Signorini ha svelato ai concorrenti della quinta edizione del Grande Fratello Vip che il programma sarebbe andato avanti fino a metà febbraio. I vipponi erano convinti di essere quasi arrivati al traguardo e la notizia li ha sconvolti. Va bene lavorare, guadagnare e creare nuove amicizie ma in un periodo così particolare trascorrere le feste lontano dagli affetti non è facile.

Ad ogni modo tutti hanno avuto la possibilità di scegliere se continuare o se ritirarsi dal gioco. Tutti hanno deciso di andare avanti tranne Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini. La prima non sopportava più la lontananza dal figlio e per nulla al mondo avrebbe trascorso le feste lontana dalla sua famiglia. Il secondo è tornato dalla sua famiglia e al suo lavoro perchè a corto di energie.

Tuttavia, a creare scompiglio sull’argomento è intervenuto Filippo Nardi. Ci sono stati nuovi ingressi in queste settimane per dare nuova linfa al Grande Fratello Vip, ma insieme a nuova energia hanno portato anche degli scontri. Ad esempio, l’ex gieffino ha rivelato qualcosa che ha sconvolto Tommaso Zorzi, ovvero che il programma non finirà nemmeno l’8 febbraio.

La reazione di Tommaso Zorzi

All’inizio il Grande Fratello Vip doveva chiudersi il 4 dicembre, poi è stato allungato all’8 febbraio, ma negli ultimi giorni Mediaset sta pensando a farlo terminare il 14 febbraio. Filippo Nardi, che è entrato nella Casa soltanto qualche giorno fa, sa bene di questa possibilità e ne ha parlato con i concorrenti.

“Dici l’8 Tommaso? Boh, non dico nulla. Ma il programma finisce a metà febbraio“, ha detto il conte scatenando la reazione scioccata di Tommaso Zorzi. Quest’ultimo ne è rimasto davvero sconvolto e ha detto a Filippo Nardi che non può giocare su questo argomento perchè loro sono lì da ben tre mesi. “Guardate che str***“, ha detto Tommaso prima di fare una battuta sull’argomento. Infatti, ha detto agli altri che a questo punto l’8 febbraio li caricheranno tutti su un aereo e comunicheranno loro di essere i concorrenti dell’Isola dei Famosi.