GF Vip salta l’ingresso di Ginevra Lamborghini: fuga sulle Dolomiti dopo lo scontro con Signorini (VIDEO)

Tra i nuovi ingressi nella casa del GF Vip ci sarebbe dovuto essere anche quello di Ginevra Lamborghini, sorella di Elettra. La ragazza, però, nelle ultime ore ha lasciato trapelare delle Instagram Stories che sembrerebbero dimostrare il fatto che il suo ingresso sia saltato.

A confermare queste indiscrezioni, poi, ci ha pensato il conduttore del reality show, Alfonso Signorini. Quest’ultimo, infatti, ha svelato che la ragazza è stata scartata in quanto ha avanzato delle pretese assurde in fase contrattuale.

Perché l’ingresso al GF Vip di Ginevra è saltato

L’ingresso nella casa del GF Vip di Ginevra Lamborghini è saltato. Tutti i concorrenti del reality show, infatti, prima di entrare in casa, sono costretti ad effettuare un isolamento cautelare di 10 giorni. Una volta trascorso tale tempo, poi, i pretendenti vengono sottoposti ad un tampone per riscontrare l’effettiva assenza di tracce di Coronavirus. Ebbene, in queste ore, Ginevra non è in isolamento, ma è apparsa beatamente sulle Dolomiti a sciare.

Nelle recenti Instagram Stories della ragazza, infatti, sono trapelati dei contenuti in cui la Lamborghini appare felice e spensierata in un lussuoso complesso sciistico di Cortina D’Ampezzo. La protagonista, inoltre, sembra anche essere in dolce compagnia, in quanto dai video si sente la voce di un uomo. Ad ogni modo, il fatto che la dama non sia in isolamento lascia intendere con chiarezza che il suo ingresso in casa non dovrebbe avvenire, almeno per questo mese.

Signorini asfalta la Lamborghini

Ad ogni modo, queste supposizioni hanno trovato conferma da parte di Alfonso Signorini. Il conduttore del GF Vip ha detto che Ginevra Lamborghini non entrerà nella casa. Il motivo risiede in un diverbio avvenuto in fase contrattuale. La sorella di Elettra, infatti, ha preteso che non si parlasse affatto della sua famiglia nel caso in cui avesse accettato di prendere parte al reality show. Alfonso, però, non ha accettato questo “ricatto” ed ha detto alla pretendente di potersene restare tranquillamente a casa. (Clicca qui per il video)

Il conduttore si è duramente sfogato contro di lei asserendo che sia davvero assurdo che una persona ponga questo genere di paletti, invece di cogliere al volo un’occasione d’ora. Questa, infatti, sarebbe potuta essere per Ginevra la svolta della sua vita. Il momento in cui avrebbe potuto dimostrare a tutti chi è realmente. A quanto pare, però, non ha voluto cogliere l’opportunità ed è “scappata” sulle Dolomiti lontano da tutti.