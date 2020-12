Il Paradiso delle signore spoiler 16 dicembre: Marcello in trappola, Umberto preoccupato

Gli spoiler dell’episodio del 16 dicembre del Paradiso delle signore rivelano che Vittorio prenderà un’inaspettata decisione sulle festività natalizie. Il capo del grande magazzino dirà di avere intenzione di passare quei giorni con Marta e i nipoti. Questa decisione, però, genererà non poco sgomento.

Umberto, infatti, si preoccuperà del fatto che Conti possa raccontare a sua moglie la verità su Federico. Anche Adelaide non accetterà di buon grado questa scelta. Marcello, dal canto suo, sarà sempre più in difficoltà con il Mantovano. Il giovane si troverà coinvolto in una rapina. Le Veneri, invece, faranno un regalo a Roberta per salutarla prima della partenza.

Spoiler 16 dicembre: maretta in casa Guarnieri

Nella puntata del 16 dicembre del Paradiso delle signore vedremo che Giuseppe Amato farà di tutto per ricostruire il rapporto con la sua famiglia. Agnese e Armando, invece, continueranno a vivere il loro rapporto in modo clandestino. I due stavano per rivelare tutto a Rocco e Salvatore, ma il ritorno del marito della sarta ha scombussolato drasticamente i loro piani. Il signor Amato, inoltre, sembrerà alquanto propenso a riconquistare anche il cuore di sua moglie.

Vittorio e Marta, invece, decideranno di trascorrere le feste di Natale con i nipoti. Adelaide e Umberto non reagiranno molto bene alla notizia. Specie il commendatore solleverà una preoccupazione. Guarnieri dirà di temere che il direttore dello shopping center riveli alla sua compagna la verità su Federico. Il protagonista, allora, farà di tutto per evitare che questo accada.

Marcello nei guai al Paradiso delle signore

Al Paradiso delle signore, intanto, nella puntata del 16 dicembre, vedremo che tutte le Veneri faranno un regalo a Roberta. La partenza della Pellegrino sarà, ormai, sempre più vicina, pertanto, le sue amiche vogliono salutarla in modo decoroso. La fanciulla, però, continuerà ad ignorare il pasticcio in cui si è messo il suo fidanzato Marcello. Quest’ultimo, infatti, si troverà a dover trovare un alibi con il Mantovano in seguito ad una rapina.

Il ragazzo sarà davvero in difficoltà e deciderà di parlarne con Ludovica. A seguito di tale confronto, il protagonista prenderà una drastica decisione sulla sua vita. Armando, dal canto suo, sarà sempre più infastidito dalla presenza di Giuseppe. Allo stesso tempo, però, il capo magazziniere non potrà fare altro che restare in disparte e continuare a vivere il suo amore con Agnese in modo segreto.