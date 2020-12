GF Vip, Giulia Salemi scoppia a piangere per colpa di Cristiano Malgioglio: “Non devi mettermi in croce”

Tensione al Grande Fratello Vip 5

Venerdì scorso nella casa del Grande Fratello Vip 5 sono entrati tre nuovi concorrenti e son da subito ci sono stati dei contrasti con i senior che vivono lì dentro da circa tre mesi. Nelle ultime ore Cristiano Malgioglio e Giulia Salemi sono arrivati ad uno scontro a causa delle new entry. Tutto è partito da Samantha De Grenet e Filippo Nardi che sembrano tenere molto alla pulizia dell’appartamento sito a Cinecittà.

Infatti, il conte inglese e la soubrette si sarebbero lamentati delle condizioni igieniche degli ambienti. Per questo motivo, quando l’influencer italo-persiana non ha buttato una bottiglia nella spazzatura ed è stata rimproverata dai due, avrebbe risposto: “Non sapevo fosse entrata un’impresa di pulizia”.

Il rimprovero di Cristiano Malgioglio

A quel punto, a prendere le difese si Filippo Nardi e Samantha De Grenet ci avrebbe pensato Cristiano Malgioglio. Il paroliere catanese infatti, avrebbe rimproverato con severità Giulia Salemi. Il 70enne ha detto a quest’ultima di essere una ragazza che gli piace. “Capisco i tuoi problemi e mi dispiace molto. Ieri ti ho visto piangere e ti ho fatto sorridere, sono venuto da te. Oggi avevi i tuoi problemi, ma ognuno di noi li ha, tanti, meno gravi e più gravi. Tu magari hai un momento tuo di sofferenza, vorrei che non l’avessi”, ha affermato il gieffino. Poi le ha detto di essere una bella ragazza ed ha la fortuna di fare questa cosa in televisione facendosi conoscere dal pubblico.

“Non mi è piaciuto quando ti hanno ripreso perché hai lasciato in giro una bottiglia e tu hai risposto: “Sono arrivate le imprese delle pulizie”. Tu mi devi ascoltare. Ti ho dato tanti consigli, lo puoi dire, e mi hai sempre ascoltato e ne vado fiero. Io ho chiesto scusa da parte tua a Filippo e a Samantha”, ha tuonato il cantautore siculo.

La replica di Giulia Salemi

Il rimprovero di Cristiano Malgioglio non è piaciuto a Giulia Salemi, la quale è anche scoppiata a piangere. L’influencer ha detto che non ha bisogno che nessuno chieda scusa da parte sua. Lei preferiva parlare loro due da parte e chiarire. A quanto pare la ragazza ha avuto quell’uscita perché è stata in confessionale un’ora a parlare con la psicologa del Grande Fratello.

“Perché devi minimizzare la mia persona e i miei problemi? So che sono fortunatissima a essere qui, ma ci sono cose del mio passato che saltano fuori. Io ieri ero triste, stavo male. E sono stata in silenzio, senza fare vittimismo. Ho detto subito “mi dispiace” per la mia uscita. Non devi mettermi in croce. Tutti voi avete momenti no, io non vi ho mai giudicato”, ha tuonato l’italo-persiana. Quest’ultima ha affermato che se sta male un giorno in casa sembra che scoppia un caso di stato. Per lei non è una cosa carina che Malgioglio chieda scusa al suo posto, se no poi lei passa per maleducata.