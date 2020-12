Oroscopo 15 dicembre 2020: Toro e Gemelli pronti all’azione, sollievo per Bilancia

L’Oroscopo del 15 dicembre esorta i Toro ad agire. Anche i Gemelli avranno l’opportunità di dimostrare chi sono realmente. I Bilancia, invece, potranno tirare un sospiro di sollievo e i Pesci devono essere meno idealisti.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. I nati sotto questo segno stanno vivendo un periodo abbastanza positivo dal punto di vista delle relazioni con gli altri. Tuttavia, oggi potrebbero esserci delle persone pronte a confutare le vostre tesi. Se siete sicuri di voi, non vi lascerete scalfire, ma se avete dei dubbi, potreste essere portati a cambiare drasticamente direzione.

Toro. Momento giusto per agire. Se in amore ci sono delle questioni che vi turbano, smettete di rimandare i chiarimenti ed affrontate il partner. In campo lavorativo, invece, se ci sono delle cose che non vi stanno bene, rendetele palesi. Cercate, però, di esprimere il vostro punto di vista con rispetto e cautela.

Gemelli. Questo è il momento di trasformare in realtà i progetti che avete in mente. Per tutto questo tempo siete stati un po’ spettatori della vostra vita, adesso è giunta l’ora di mettervi in gioco e di dimostrare le vostre capacità. Anche in amore sono favoriti coloro i quali rischieranno tutto senza problemi.

Cancro. In questi giorni siete un po’ troppo suscettibili. L’Oroscopo del 15 dicembre vi esorta a mantenere la calma e a evitare di incorrere in discussioni futili. Dopo un po’ di tempo siete finalmente riusciti a recuperare un certo equilibrio, pertanto, non rischiate di comprometterlo per un nonnulla.

Leone. Dopo un bel po’ di tira e molla, in amore arriverà qualche risvolto positivo. Cercate di essere meno esigenti e intransigenti. Soprattutto, non riversate sul partner le vostre preoccupazioni. Nel lavoro c’è un’ottima opportunità di ripresa. Sono favoriti anche gli investimenti in questo periodo, ma siate cauti.

Vergine. In campo professionale sono in arrivo delle novità. Dal punto di vista affettivo, invece, avrete modo di chiarire delle eventuali questioni in sospeso. Il periodo è alquanto positivo, pertanto, potete stare tranquilli e dormire sereni. Date un maggior peso alle amicizie, che in queste settimane avete un po’ trascurato.

Previsioni 15 dicembre da Bilancia a Pesci

Bilancia. Momento di pausa per i nati sotto questo segno. In questo periodo avete vissuto delle situazioni parecchio complicate, ma adesso è giunto il momento di tirare un sospiro di sollievo. In amore ci sarà l’opportunità di ricucire un rapporto compromesso, mentre nel lavoro dovete essere pazienti.

Scorpione. In questo periodo è molto favorito l’amore. Sia le relazioni solide, sia quelle appena nate, avranno grandi opportunità di vivere momenti davvero piacevoli. Attenzione a qualche ritorno dal passato. Qualcuno potrebbe tornare con il semplice piacere di scombussolare un po’ la vostra vita.

Sagittario. Oggi vi sentirete particolarmente in armonia con voi stessi e con le persone che vi circondano. In questo momento sarete posti faccia a faccia con il vostro io, pertanto, potrebbero esserci dei problemi per coloro che fanno fatica ad accettare i propri sentimenti. Vivete questa fase come una crescita e non come un problema.

Capricorno. L’Oroscopo del 15 dicembre vi esorta a tenere gli occhi ben aperti in quanto oggi potrebbero presentarsi delle sfide. Ci sono delle persone che non aspettano altro che un vostro passo falso, non dategli modo di gioire delle vostre cadute. Sono favoriti i conflitti, quindi, se non volete incorrere in discussioni, restate in disparte.

Acquario. Ci sarà una forte tendenza a lasciarsi travolgere dalle nuove passioni. Cercate di non commettere errori e di ponderare attentamente le prossime mosse, specie in amore. Dal punto di vista professionale, invece, ci saranno delle buone opportunità in vista. Occhi aperti nelle prossime settimane.

Pesci. In questo periodo siete tendenti a fare strane illusioni. Non prendete decisioni importanti, a meno che non veniate consigliati da qualcun in cui riponete massima fiducia. Dedicatevi un po’ di più al vostro aspetto e alla forma fisica. Smettetela di idealizzare il partner e le persone che vi circondano.