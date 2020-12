Paolo Brosio accusa Barbara D’Urso in diretta: “È tutto architettato”. Lei sbotta (VIDEO)

Paolo Brosio contro Barbara D’Urso

La relazione sentimentale tra Paolo Brosio e Maria Laura De Vitis continua a far parlare molto il gossip. Per tale ragione Barbara D’Urso ha deciso nuovamente di invitare la coppia a Live. Nell’appuntamento di domenica scorsa, al pubblico di Canale 5 è stato mostrato l’audio choc tra la giovane e Diego Granese. Ma non è finita qui, infatti la diretta interessata ha accettato di sottoporsi alla ‘Macchina della verità dell’Alabama’. I risultati delle sue affermazioni, però, non sono piaciuti al giornalista toscano, che ha avuto una discussione con la padrona di casa.

“L’Alabama la sa lunga”, ha affermato l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5, che subito dopo è sbottato così: “Queste risposte erano inevitabili se una viene orientato a dire questo”. Ovviamente Carmelita non è rimasta a guardare e spazientita ha detto: “Orientate da chi? Pensi che ci sia qualcosa di architettato?”. L’uomo ha contro replicato in questo modo: “Noi sappiamo cosa ci abbiamo nel cuore, e dopo due mesi nessuno dei due è innamorato”.

Maria Laura si sottopone alla macchina della verità: Brosio sbotta

Domenica sera a Live Non è la D’Urso alla giovanissima Maria Laura De Vitis è stato domandato più volte se fosse davvero innamorata di Paolo Brosio. Sottoposta alla macchina della verità la sua la risposta no, è risultata essere vera.

Inoltre ha avuto esito positivo al quesito se lei avesse mai baciato Diego Granese. Invece, sul fatto che lei e il giornalista toscano stessero insieme solo per visibilità e diventare una vip anche lei, la risposta ‘No’ è risultata falsa. Per tale ragione l’ex gieffino è sbottato contro la conduttrice napoletana Barbara D’Urso. (Continua dopo il video)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Il Ficcanaso (@ilficcanaso_)

Roberto Alessi non crede a Paolo Maria Laura

In tanti non credono assolutamente che Paolo Brosio e Maria Laura De Vitis siano fidanzati. Tra questi anche il direttore di Novella 2000 Roberto Alessi. Quest’ultimo, infatti, ha insinuato un dubbio. Entrambi ospiti a Live Non è la D’Urso, domenica sera è stato fatto sentire l’audio della 22enne che conteneva una conversazione con Diego Granese.

Durante la telefonata la diretta interessata diceva: Sicuramente di questa vicenda di gossip se ne parlerà a lungo nei prossimi giorni.