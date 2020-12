Uomini e Donne, cosa andrà in onda oggi: sorpresa per Maria De Filippi, volano secchiate d’acqua

Nella messa in onda di oggi, martedì 15 dicembre, di Uomini e Donne vedremo che i protagonisti in studio faranno una sorpresa in occasione del compleanno di Maria De Filippi. Durante la puntata, però, non mancheranno esilaranti episodi che vedranno come protagoniste Tina e Gemma.

L’esibizione che quest’ultima ha fatto nella puntata di ieri ha lasciato tutti senza parole, pertanto, anche oggi se ne continuerà a parlare. Biagio, invece, porterà delle prove che testimonierebbero l’amicizia fuori dagli studi tra Maria e Sabina.

Sorpresa per Maria De Filippi a Uomini e Donne

Le anticipazioni della puntata di oggi di Uomini e Donne, fornite da Il Vicolo della news, rivelano che Maria De Filippi verrà spiazzata da una sorpresa. Il giorno di tale registrazione, infatti, coincideva con il compleanno della conduttrice, pertanto, i tre tronisti le hanno regalato dei fiori. Durante la messa in onda, la donna ringrazierà i ragazzi e poi passerà a parlare di Gemma. Quest’ultima, nella precedente puntata, ha dato luogo ad un’esibizione davvero singolare. La dama ha ballato sotto le note di Flashdance ed ha concluso la performance facendosi versare un secchio d’acqua addosso.

L’evento è stato così esilarante, al punto che non si è andati avanti con la sfilata e non è chiaro se essa verrà recuperata oggi o in seguito. Ad ogni modo, le anticipazioni ci svelano che la dama siederà nuovamente al centro dello studio per raccontare cosa sia successo con Maurizio dopo la precedente puntata. I due diranno di aver trascorso una piacevolissima serata a cena a casa di lei.

Spoiler oggi: secchiate d’acqua in studio

Tra di loro ci sono stati baci passionali, abbracci e momenti molto ravvicinati. L’intensità del loro rapporto diventerà tale al punto che Maurizio deciderà di chiudere la conoscenza con Alfonsina per dedicarsi solo alla Galgani. Durante la puntata di oggi di Uomini e Donne, poi, arriveranno anche tre dame per conoscere il cavaliere di Gemma. Lui, però, le rifiuterà tutte. Tina non potrà fare a meno di attaccare la sua rivale e le due cominceranno a gettarsi secchiate d’acqua addosso.

Successivamente, la parola passerà a Biagio, il quale dirà di aver portato delle prove contro Maira e Sabina. Stando a quanto dirà il protagonista, le due donne frequenterebbero la stessa palestra a Roma, pertanto, si sarebbero messe d’accordo per venire in studio ed avere un po’ di visibilità. Entrambe, naturalmente, negheranno tale versione dei fatti e diranno che si tratta solo di testimonianze fasulle.