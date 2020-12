GF Vip, Tommaso Zorzi rivela a Stefania Orlando di averla nominata: lei piange e lui vuole uscire (VIDEO)

Tommaso Zorzi nomina Stefania Orlando

Al termine della puntata del venerdì, al Grande Fratello Vip 5 è accaduto un colpo di scena inaspettato. Ebbene sì, Tommaso Zorzi per la prima volta in assoluto ha nominato la sua cara amica Stefania Orlando. L’influencer meneghino si è giustificato dicendo che in settimana i due hanno avuto una piccola incomprensione.

Subito dopo la diretta, il rampollo ha vuotato il sacco con la donna, dicendole: “Ho fatto una cosa che… non so… che subito dopo mi sono detto ‘non so perché l’ho fatta’. Ho nominato Stefania, per un mini screzio. Ho fatto male“. (Continua dopo il video)

Il 25enne vuole uscire dalla casa del GF Vip 5

Ovviamente Stefania Orlando è rimasta allibita alla comunicazione di Tommaso Zorzi e, con un filino di voce ha detto di aver fatto bene. Subito dopo, però, la conduttrice è scoppiata a piangere facendo sentire in colpa il 25enne. Infatti quest’ultimo si è rivolto al pubblico a casa di votarlo: “Voglio uscire, fatemi uscire adesso. Sono contento che mi hanno nominato, me lo merito. Adesso il pubblico mi ricoprirà di M e mi sta bene. Io in quel momento non sapevo chi votare davvero. Stefy ti giuro mi sento male sono una M.”.

L’influencer milanese ha detto di essere stato preso alla sprovvista e ha fatto il suo nome. Dopo aver sottolineato di non essere bravo a giocare, il giovane ha invitato tutti di farlo uscire. “Ste non piangere, voglio morire. Se uscissi sarebbe giusto. Alfonso si è congratulato per la cosa inaspettata, ma comunque mi sento in colpa“, ha asserito l’ex di Iconize.

Stefania Orlando rassicura Tommaso Zorzi

Nonostante il gesto ingiustificato di Tommaso Zorzi, Stefania Orlando gli ha ricordato lo stesso che gli vuole bene. “Non ti sentire in colpa, io voglio che tu sia sempre felice. Non ti manderò a quel paese. Sai che ti voglio bene a prescindere. Devi stare tranquillo, non ce l’ho con te. Davvero non preoccuparti. Io se voglio bene, voglio bene“, ha affermato l’ex professionista Rai.

Subito dopo, però, il rampollo ha fatto un’altra confessione choc a Pierpaolo e Andrea: “Pensate che io ero partito che volevo nominare o Maria Teresa, o Giulia o Stefania“.