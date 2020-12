Selvaggia Roma svela che a Natale c’è un ripescaggio, Signorini allunga il GF Vip al 15 marzo?

Lo spoiler di Selvaggia Roma

Dopo l’inaspettata eliminazione dal Grande Fratello Vip 5, Selvaggia Roma ha fatto un grosso spoiler. Nel corso di una recente intervista rilasciata al portale Adnkronos, l’influencer romana si è lasciata sfuggire un’interessante anticipazione relativa all’appuntamento speciale del reality show di Canale 5 che andrà in onda per Natale.

L’ex partecipante di Temptation Island non si aspettava di uscire così presto dalla casa più spiata d’Italia, ma spera di poterci tornare: per quale motivo? A quanto pare la donna ha il dente avvelenato con qualcuno e sicuramente vorrebbe togliersi dei sassolini dalle scarpe. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa sta accadendo intorno al programma prodotto da Endmol Shine Italy.

Ripescaggio nella puntata speciale di Natale del GF Vip 5

Dalle dichiarazioni di Selvaggia Roma siamo venuti a conoscenza di un possibile ripescaggio proprio nell’appuntamento natalizio del Grande Fratello Vip 5. È stata la stessa influencer a renderlo noto mentre confessava cosa ha significato per lei essere riuscita ad entrare nella casa più spiata d’Italia. “Un sogno che si è realizzato. Volevo che il pubblico conoscesse Selvaggia Roma per come è veramente, purtroppo ho avuto poco tempo per farmi conoscere ma spero nel ripescaggio che si terrà a Natale”, ha detto l’ex di Francesco Chiofalo.

Lo spoiler annunciato da Selvaggia ha trovato conferma anche da parte di Francesco Oppini che ovviamente rifiuterà un probabile ripescaggio per rimanere coerente alla sua precedente scelta. Nella stessa intervista la ragazza ha rigettato le accuse del suo ex fidanzato che le aveva dato della falsa per il rapporto difficile col padre.

Il Grande Fratello Vip 5 si allunga ancora?

Nel frattempo, dopo il suo ingresso al Grande Fratello Vip 5 Filippo Nardi ha fatto intendere a Tommaso Zorzi e agli altri inquilini che il reality show non si concluderà l’8 febbraio. I concorrenti, infatti, nono sono a conoscenza che le luci della casa più spiata d’Italia si spegneranno una settimana dopo, ovvero il 15.

Ma di recente, intervenuto a Casa Chi, il conduttore Alfonso Signorini ha detto qualcosa che ha lasciato basiti tutti gli utenti. In pratica, il giornalista ha affermato che il GF Vip 5 finirà il prossimo 15 marzo. È stato allungato ancora oppure il professionista ha commesso una gaffe confondendo con il 15 febbraio? Staremo a vedere.