Selvaggia Roma, bugie su Instagram: “Il suo account è completamente fake” (FOTO)

In queste ore è in atto una querelle al veleno tra Selvaggia Roma e il suo ex Francesco Chiofalo, il palcoscenico è il social Instagram. I due si sono lanciati velenose frecciatine volte a sminuire drasticamente l’immagine dell’altro.

Tutto è cominciato nel momento in cui l’influencer ha dichiarato di essere stata abbandonata da suo padre quando aveva 15 anni. Il suo ex, allora, ha pubblicato una foto che smentirebbe questa versione dei fatti. Da quel momento in poi, se ne sono dette di tutti i colori.

La querelle tra Francesco e Selvaggia

Francesco Chiofalo ha accusato la sua ex di essere una bugiarda e di aver preso in giro tutti sulla storia del padre. Non sarebbe affatto vero, a suo avviso, che la ragazza abbia un pessimo rapporto con l’uomo, anzi. In più occasioni si sarebbero visti ed avrebbero avuto modo di trascorrere del tempo insieme. Inoltre, è spuntata anche una foto, scattata l’anno scorso, in cui i due sembrano essere in completa sintonia. Selvaggia, però, ha smentito queste affermazioni.

In un intervista, la ragazza ha dichiarato che quelle di Chiofalo siano solo bugie create per avere due minuti di visibilità. La foto tanto discussa, inoltre, sarebbe stata scattata al compleanno del fratello di lei, il quale l’avrebbe spinta a presenziare malgrado la presenza del padre. Dopo queste accuse, sono spuntate delle pesanti insinuazioni sul profilo Instagram di Selvaggia Roma. In particolare, il suo ex fidanzato l’ha accusata di avere un account fake.

L’account Instagram della Roma è fake?

Nel corso della sua intervista, l’ex gieffina ha detto che domenica prossima sarà ospite a Live non è la D’Urso, ma non ha nessuna intenzione di avere un confronto con Francesco. Il motivo risiederebbe nel fatto che non vuole dare visibilità a lui. Chiofalo, però, si è difeso dicendo che, tuttalpiù, è lui a dare visibilità a lei in quanto la ragazza, in realtà, avrebbe pochissimi followers.

Attraverso uno strumento di misurazione della veridicità dei follower che si usa su Instagram, Francesco avrebbe dimostrato che l’account di Selvaggia Roma sia finto. La maggior parte dei follower che ha, infatti, sarebbero fasulli e comprati attraverso degli appositi programmi. A tal proposito, ha esortato tutte le aziende a non scegliere lei per sponsorizzare i loro prodotti in quanto il riscontro sarebbe stato bassissimo.