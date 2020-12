GF Vip, Antonella Elia mette in imbarazzo Oppini: “Stavi cedendo carnalmente a Tommaso Zorzi?”

Antonella Elia mette in imbarazzo Francesco Oppini al GF Vip 5

Lunedì sera al Grande Fratello Vip 5 c’è stato un confronto a distanza tra Francesco Oppini e Cristiano Malgioglio. Durante la conversazione l’opinionista Antonella Elia ha messo in forte imbarazzo il figlio di Alba Parietti con una domanda davvero assurda: “Non è che sei scappato dalla casa perché stavi per cedere carnalmente a Tommaso Zorzi?”.

Ovviamente l’ex inquilino della casa più spiata d’Italia non è rimasto a guardare, replicando in questo modo: “L’amicizia va coltivata, come l’amore, per tutta la vita”. Così l’imprenditore ha asfaltato in diretta su Canale 5 il paroliere siciliano. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto nello studio di Cinecittà.

Il confronto tra Cristiano Malgioglio e il figlio di Alba Parietti

Dopo essere stato messo in forte imbarazzo da parte di Antonella Elia per una domanda davvero scomoda, Francesco Oppini ha avuto la possibilità di confrontarsi con Cristiano Malgioglio. I due hanno parlato della lettera che ha scritto al rampollo meneghino Tommaso Zorzi.

“Nutro grande stima per te e quella lettera l’ho apprezzata. Ma forse l’hai scritta più per te che per me”, ha affermato il figlio di Alba Parietti. Il cantautore catanese ha detto che è solito scrivere d’amore e che in quel momento l’ha scritta pensando di essere lui. Lo stesso Tommaso subito dopo ha nominato la cara amica Stefania Orlando facendola piangere.

Francesco Oppini parla di nuovo con Tommaso Zorzi

Durante il confronto tra Francesco Oppini e Cristiano Malgioglio al Grande Fratello Vip 5, ha preso la parola il diretto interessato, ovvero Tommaso Zorzi. “Ha per me un’attenzione paterna”, ha dichiarato l’influencer milanese a proposito di del cantautore siciliano. Inoltre, il potenziale vincitore del reality show di Canale 5 ha continuato così: “Lo fa per spronarmi a vivere la mia esperienza. Comunque la luce per Francesco non si è spenta. Continua a brillare”.

Il figlio di Alba Parietti che presto potrebbe ricoprire il ruolo di opinionista a Tiki Taka su Italia 1, ha affermato che per lui ci sarà sempre e che prova per il 25enne quello che prova per i suoi amici più stretti. Il loro rapporto speciale durerà anche al di fuori della casa più spiata d’Italia? Staremo a vedere.