Amici 20, nascono le prime coppie, Aka7even: ‘Sono innamorato’

Maria De Filippi ha sempre detto che nel talent nascono e finiscono amori alla velocità della luce e anche quest’anno è accaduto esattamente così. Ecco la prima coppia di quest’anno.

Amici 20: nascono i primi amori

Maria De Filippi nelle varie interviste su Amici ha sempre raccontato che tra i ragazzi scelti ogni anno nella classe nascono e finiscono amori alla velocità della luce. Tante volte la conduttrice è rimasta stupita delle dinamiche che si creano tra i concorrenti. Anche quest’anno nel daytime hanno deciso di dare spazio alle storie d’amore.

I ragazzi quest’anno convivono già in una grande casa tutti insieme per via del Covid. Nelle prime settimane, ad esempio, abbiamo scoperto che Esa aveva preso una cotta per Giulia e, dopo giorni di indecisione, ha confessato i suoi sentimenti senza, però, essere ricambiato.

Un’altra coppia, invece, sembra essersi già formata a distanza di poco tempo dall’inizio del programma. Lui ha anche già rivelato di essere innamorato. Ecco che cosa è successo nella scuola.

La prima coppia del talent

Dopo i sentimenti non corrisposti di Esa per Giulia, l’interesse morboso di quest’ultima per Sebastian, questa volta il daytime ha mostrato una vera coppia che si è già formata nel talent. Si era già capito che tra due concorrenti c’era del tenero ma nelle ultime ore la cosa è ufficiale. Stiamo parlando di Aka7even e Martina. Lui è un cantante di Anna Pettinelli, mentre lei è la ballerina di latino americano di Lorella Cuccarini.

I due si appartavano spesso sul divano abbracciati e con sguardi languidi, ma nel daytime di lunedì 14 dicembre è successo qualcosa di particolare tra di loro. L’ingresso di Enula nella puntata del pomeridiano di sabato ha scatenato la gelosia di Martina. Infatti, quando Aka7even si è esibito, Enula cantava la sua canzone e lui, notandolo, si è stupito di questo.

Martina ha detto ad Aka7even di aver notato questo episodio e di aver provato una rabbia indicibile, tanto che avrebbe voluto scendere e dargli uno schiaffo. Lui ha spiegato che non ha fatto nulla e che si è solamente sorpreso del fatto che Enula sapesse la sua canzone. Poi ha aggiunto: “Per me ci sei solo tu, io ti cerco perchè con te sto bene e sono innamorato“. Tanto è bastato a far sciogliere la ballerina. Che cosa ne pensate di questa coppia?