Selvaggia Roma replica duramente all’ex fidanzato Francesco Chiofalo: le parole dell’ex gieffina

Francesco Chiofalo nei salotti televisivi di Barbara D’Urso ha accusato Selvaggia di aver mentito sul padre per impietosire il pubblico. Lei ha deciso di replicare

GF Vip: Selvaggia Roma ha mentito?

L’ingresso di Selvaggia Roma al Grande Fratello Vip ha creato molto scalpore. L’ex protagonista di Temptation Island è entrata a gamba tesa raccontando di aver baciato Pierpaolo Pretelli ed Enock Barwuah ed entrambi hanno smentito. Inoltre, i primi giorni ci sono stati dei forti litigi tra lei ed Elisabetta Gregoraci.

Tuttavia, Alfonso Signorini ha voluto far conoscere un altro lato di Selvaggia raccontando la sua storia familiare. Lei ha parlato della sua famiglia che aveva problemi economici e del rapporto con il padre, il quale le avrebbe detto che non la voleva più come figlia. Selvaggia ha pianto tanto e in molti sono rimasti stupiti di questo aspetto della sua vita.

Ma il suo ex fidanzato, Francesco Chiofalo, è andato a Live – Non è la D’Urso e ha affermato che Selvaggia ha raccontato un mare di bugie. Il padre, secondo la sua versione dei fatti, è sempre stato presente e lui l’ha incontrato più volte. Se la sua ex fidanzata ha deciso di dire quelle cose, per lui l’ha fatto per impietosire il pubblico e poter andare avanti nel reality.

Selvaggia replica a Francesco

Se la strategia di Selvaggia era quella di continuare nel gioco “impietosendo il pubblico”, come ha detto Francesco Chiofalo, ha fallito. Infatti, Selvaggia è stata eliminata. Ma in questo modo ha potuto replicare a ciò che il suo ex fidanzato ha detto su di lei. La ragazza ha rilasciato un’intervista ad AdnKronos spiegando ogni cosa.

Francesco ha mostrato una foto e Selvaggia ha detto che è una foto del 2019. Il fratello l’ha pregata di andare al suo compleanno nonostante ci fosse il padre con cui non aveva rapporti da quando aveva 15 anni. Lei ha sempre litigato con lui e non l’ha mai mantenuta. Ma come mai Francesco l’ha incontrato diverse volte? Secondo lei questo è avvenuto perchè il padre era preoccupato di atteggiamenti aggressivi di Francesco nei suoi confronti.

Selvaggia è profondamente indignata di come Francesco continui a parlare di lei e ad attaccarla dopo anni dalla fine della loro relazione. Ha anche ringraziato Barbara D’Urso per averla difesa. Lei darà la sua versione dei fatti in tv ma non ha intenzione di fare un confronto con il suo ex e dargli ancora spazio. Che cosa ne pensate?