Tommaso Zorzi, a Mattino 5 svelata una notizia bomba: “Era fidanzato con un modello e…” (VIDEO)

Nella puntata del 15 dicembre di Mattino 5, l’opinionista Biagio D’Anelli ha sganciato una notizia bomba su Tommaso Zorzi. Nello specifico, il protagonista ha dichiarato di essere in possesso di prove che testimonierebbero il fatto che il gieffino abbia una relazione in sospeso con un uomo molto affascinante.

Biagio ha raccontato che, presto, verranno rese pubbliche anche le foto di questa relazione, pertanto, sembra che la cosa sia alquanto sicura. Andiamo a vedere tutto quello che è emerso e per quale ragione sarebbe finita.

Lo scoop di Biagio D’Anelli a Mattino 5

A Mattino 5, come ogni martedì, si è discusso anche di Grande Fratello e tra i protagonisti tirati in ballo c’è stato anche Tommaso Zorzi. Biagio D’Anelli, infatti, ha svelato di essere a conoscenza di uno scoop che riguarda il giovane influencer. In particolare, pare che, prima di entrare nella casa di Cinecittà, Tommaso stesse frequentando un ragazzo molto affascinante di nome Manuel. I due si sarebbero conosciuti nel 2016 ed avrebbero avuto una relazione durata circa 8 mesi.

Ad un certo punto, però, tra i due sarebbe finita e il gieffino avrebbe sofferto molto. Tale Manuel, dal canto suo, si fidanzò con un altro ragazzo. Anche questa reazione, però, sarebbe volta al capolinea poco prima che Zorzi entrasse a far parte del reality show di Canale 5. Una volta saputa la notizia, quindi, l’influencer avrebbe provato in tutti i modi a riallacciare i rapporti con il suo ex e in parte ci sarebbe riuscito. (Continua dopo il video)

Il weekend d’amore di Tommaso Zorzi

Stando a quanto dichiarato da Biagio a Mattino 5, infatti, Tommaso Zorzi e Manuel avrebbero trascorso tre giorni insieme prima che il ragazzo entrasse in casa. I presenti in studio sono rimasti spiazzati da questa indiscrezione e Federica Panicucci ha avvisato D’Anelli del fatto che si sarebbe dovuto prendere la responsabilità delle sue affermazioni. Lui ha asserito ed ha detto che tanto, a breve, verranno pubblicate anche le immagini volte a testimoniare le sue affermazioni.

Se questo pettegolezzo si dovesse rivelare concreto, dunque, è molto probabile che Alfonso Signorini tratti l’argomento nel corso delle prossime puntate del GF Vip. Ricordiamo, infatti, che Tommaso ha sempre detto di essere alla disperata ricerca dell’amore e di aver avuto una vita sentimentale piuttosto travagliata. Non ci resta che attendere, dunque, per vedere quale piega prenderà la vicenda.