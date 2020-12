Maria De Filippi sui suoi programmi: ‘Mi prendo la libertà di cambiare ciò che mi annoia’

La conduttrice ha rilasciato una curiosa intervista al Corriere della Sera in cui ha spiegato come mai alcuni meccanismi dei suoi programmi sono cambiati. Ecco le sue parole.

Maria De Filippi cambia Amici 20: ‘Mi prendo questa libertà quando mi annoio’

Maria De Filippi conduce a Mediaset Uomini e Donne e Amici quotidianamente, ma c’è anche Tu sì que vales e C’è Posta per te al sabato sera. Non solo, ma poi ci sono i vari daytime e Temptation Island, sempre ideato da lei, anche se non appare mai in video.

Una curiosità che attanaglia il pubblico su Maria è questa: conduce programmi che le piacciono o che deve far funzionare per forza? Questa è la domanda che il giornalista del Corriere della Sera le ha fatto e lei ha risposto con molta sincerità: “Io mi prendo sempre la libertà di cambiare i meccanismi come voglio“. Infatti, a Uomini e Donne ha deciso di unire i due troni così si diverte di più, ad Amici ha eliminato la sfida a squadre perchè si annoiava. Il meccanismo di Amici 20, basato sull’individualità dei ragazzi, secondo lei, è molto più aderente alla realtà.

Le due novità principali di Amici, tuttavia, sono Arisa e Lorella Cuccarini. Maria è ancora molto arrabbiata con chi scartò Arisa ai provini perchè non era telegenica (venne a scoprirlo a cose fatte). Mentre crede che le polemiche che hanno investito Lorella debbano rimanere fuori dal programma. Lorella crede nel progetto e nei ragazzi e questo le basta.

Maria parla dei suoi programmi

Maria ha svelato che il programma che le dà maggiori soddisfazioni è sicuramente Amici. Non potrebbe essere diversamente visto che attraverso il programma molti ragazzi trovano lavoro. A Uomini e Donne, invece, si diverte molto, soprattutto seguendo gli amori di Gemma Galgani. Spensieratezza e leggerezza sono gli aspetti che contraddistinguono Tu sì que vales, mentre C’è Posta per Te è il programma che la appassiona di più perchè le storie le sceglie personalmente e non è mai scontato.

Tuttavia, ci sono anche degli aspetti negativi. Ad esempio, Maria preferisce molto di più il pomeridiano di Amici che il Serale in cui è imbrigliata in un meccanismo rigoroso e non può permettersi di dare più spazio a uno rispetto all’altro, altrimenti può influenzare il televoto. Dopo tanti anni di televisione, lei ancora non si guarda in monitor quando conduce ed è stata sopraffatta dal panico quando ha condotto Sanremo con Carlo Conti.