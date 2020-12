GF Vip, guerra tra Tommaso, Stefania e Maria Teresa: tra le due donne è quasi rissa (VIDEO)

Il risveglio è stato alquanto agitato nella casa del GF Vip per Stefania, Tommaso e Maria Teresa. Il trio di coinquilini, i quali sembravano essere profondamente legati, hanno avuto una discussione parecchio accesa.

L’astio è nato nel momento in cui Zorzi ha nominato la Orlando. Da quell’istante, tutti gli equilibri della casa di sono scombussolati. I due hanno avuto una discussione post puntata, ma la vera lite è scoppiata questa mattina.

Maria Teresa e le insinuazioni su Tommaso

Stefania Orlando è rimasta molto male della nomination di Tommaso, Maria Teresa, allora, ha provato a mediare tra i due. La Ruta, per “giustificare” il voto dell’influencer ha detto che, probabilmente, Zorzi potrebbe essere stato influenzato da Filippo Nardi. La showgirl ha detto che, a suo avviso, l’influencer l’ha nominata per lasciare spiazzati un po’ tutti e fare una cosa diversa. Le parole della donna, però, non sono state affatto gradite da Stefania che, infatti, ha cominciato a sbottare contro di lei e contro Zorzi. (Clicca qui per il video)

Quando quest’ultimo ha appreso ciò che Maria Teresa avesse detto all’ex conduttrice Rai, ha smentito categoricamente le sue parole. Il ragazzo, infatti, ha detto di non aver subito nessuna influenza da parte di Filippo, ma ha preso questa decisione solo per “ripicca” nei confronti della Orlando. A quel punto, la lite è degenerata. Le due donne si son duramente scontrate in un faccia a faccia ravvicinato.

Stefania sbotta pesantemente contro la Ruta

Giulia Salemi, che era presente in camera, ha provato a mediare invano tra le due protagoniste nella speranza di sedare gli animi. Stefania, però, ha lasciato da soli Tommaso e Maria Teresa dicendo di essersi rotta le scatole dei due ed ha detto di voler proseguire questa esperienza da sola. La Orlando è andata via tra le lacrime e nessuno ha fatto in modo che rimanesse.

La lite, quindi, è proseguita tra Tommaso e Maria Teresa. Quest’ultima si è sentita molto in colpa per le sue dichiarazioni, ma ha detto di aver provato semplicemente a stemperare la tensione. Purtroppo, però, le sue parole hanno dato il carico da 90 a Stefania, fomentando ancor di più la sua rabbia. Tra i tre protagonisti, quello che è rimasto più calmo e freddo è stato Tommaso che, infatti, ha esortato in più occasioni le due dame a prendere la vicenda con maggiore leggerezza. (Clicca qui per il video)