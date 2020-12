Il Paradiso delle signore trama 17 dicembre: Roberta fa una drammatica scoperta su Marcello

La trama della puntata del Paradiso delle signore di giovedì 17 dicembre rivela che Marcello comincerà ad essere sempre più in difficoltà con il Mantovano. Il giovane, infatti, verrà minacciato dallo strozzino e temerà per l’incolumità di Roberta.

Quest’ultima, dal canto suo, si troverà a fare una scoperta agghiacciante. In casa Amato, invece, continuerà a respirarsi un clima parecchio teso. Giuseppe, infatti, sospetterà che tra sua moglie e Armando ci sia qualcosa di più di una semplice amicizia.

Trama 17 dicembre: la scoperta di Roberta

Nella puntata del 17 dicembre del Paradiso delle signore vedremo che il Mantovano minaccerà Marcello di fare del male a Roberta se non adempierà ai suoi doveri. Le Veneri, intanto, organizzeranno una festa in onore della Pellegrino per salutarla prima della partenza per Bologna. La fanciulla continuerà ad essere ignara della situazione in cui riversa il suo fidanzato, pertanto, accoglierà di buon grado l’idea di lasciarsi andare a dei festeggiamenti.

Il luogo prescelto sarà la trattoria, dove tutti i presenti conteranno di dare il regalo di addio a Roberta. Quest’ultima, però, sarà parecchio turbata in quanto si renderà conto che all’appello manchi proprio il suo fidanzato. A tal proposito, allora, si metterà sulle sue tracce per capire dove sia finito. Nel momento in cui lo troverà, però, la dama scoprirà un’agghiacciante verità che lo riguarda, la quale la lascerà senza parole.

I sospetti di Giuseppe al Paradiso delle signore

In casa Amato, invece, ci sarà tensione. Nell’episodio del 17 dicembre del Paradiso delle signore vedremo che Giuseppe sospetterà di sua moglie e di Armando. La sarta e il magazziniere continueranno a vivere la loro relazione clandestina, ma staranno per essere scoperti. Almeno per il momento, però, il signor Amato si troverà a fare buon viso e cattivo gioco. I due innamorati, dal canto loro, si troveranno a ritagliarsi sempre meno momenti da dedicare al loro sentimento. L’amore provato da Armando e Agnese, dunque, verrà messo a dura prova. Riuscirà a resistere anche dinanzi questo ostacolo?

Gabriella, invece, farà una confessione a Salvatore. La fanciulla dirà di aver notato un certo imbarazzo negli occhi della signora Amato quando si è presentata al magazzino con Giuseppe. In caffetteria, invece, arriverà un nuovo cameriere che potrebbe prendere il posto di Marcello, il quale dovrebbe lasciare Milano insieme a Roberta. Non tutto, però, andrà per il verso giusto.