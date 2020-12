Adriana Volpe fa ‘fuori’ Alessio Viola da Ogni Mattina: il motivo

Ogni Mattina cambia: da gennaio conduce solo Adriana Volpe

Dopo l’uscita anticipata dal Grande Fratello Vip 4 Adriana Volpe è stata corteggiata da diverse emittenti televisive. Alla fine però, l’ex gieffina ha scelto di far parte del nuovo progetto di Tv8, Canale del digitale terrestre che appartiene a Sky. Dallo scorso giugno, infatti, la professionista insieme ad Alessio Viola conduce Ogni Mattina.

Si tratta di un co tenitore suddiviso in due, la pra parte dedicata all’informazione e la seconda al gossip e allo spettacolo. Purtroppo in questi mesi il format ha sofferto molto per via degli ascolti bassi, di conseguenza a gennaio ci sarà un netto cambio. Il segmento delle news verrà tolto per raddoppiare quello dell’intrattenimento. In poche parole il giornalista lascerà la trasmissione, mentre la Volpe resta.

Alessio Viola fuori da Ogni Mattina

La linea editoriale di Ogni Mattina a partire da gennaio 2021 cambierà totalmente, rafforzandosi nella fascia che è sembrato andare meglio in questi primi sei mesi di programmazione su Tv8. Per Alessio Viola, però, non si tratta di un addio alla rete oppure di una bocciatura. Infatti, per il noto giornalista sono in serbo altri progetti.

Ad esempio, uno speciale d’informazione del 23 dicembre 2020 dal titolo Venti 2o..Quasi 21, ma anche un nuovo format di infotainment a partire dalla prossima primavera tutto orientato alle news e all’informazione. In questi mesi l’ex gieffina ha saputo conquistare un fetta del pubblico mattutino, sebbene non sono mancate le polemiche e le critiche per via dei dati Auditel ritenuti troppo bassi rispetto alle aspettative iniziali.

Adriana Volpe: gli ascolti deludenti e le frecciate di Magalli

Oltre agli ascolti non del tutto soddisfacenti, Adriana Volpe in questo primi sei mesi di conduzione di Ogni Mattina ha dovuto fare i conti con i vari sfottò e polemiche a distanza da parte dell’ex collega Gianfranco Magalli. Dopo tutte queste settimane di programmazione, il pubblico mattutino di Tv8, canale del digitale terrestre appartenente a Sky, ha deciso di preferire il segmento dell’intrattenimento rispetto a quello dell’informazione.

Quindi tra qualche giorno il format subirà una mini-rivoluzione che concederà ulteriore spazio all’ex concorrente del Grande Fratello Vip 4 che può ritenersi la rivelazione dell’ultimo biennio. Inoltre, di recente l’emittente ha cambiato pure frequenza in modo da essere visibile in tutte le parti dello stivale.