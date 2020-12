Uomini e Donne, Tinì Cansino scatena il caos in studio: Gianni Sperti costretto ad intervenire (VIDEO)

L’intervento di Tinì Cansino fa discutere

Da circa dieci anni Tinì Cansino, ex protagonista d format di Antonio Ricci, fa parte del cast di Uomini e Donne col ruolo di opinionista. La donna affianca Tina Cipollari e Gianni Sperti, presenti nel dating show di Maria De Filippi da quasi un ventennio. Ma a differenza della vamp frusinate è dell’ex ballerino di Buona Domenica, la donna è famosa per dare in studio e non parlare mai.

Quando lo fa, però, scatena delle grandi risate e a volte anche dei casini mediatici. E a proposito di questo, di recente ha fatto delle affermazioni discutibili subito dopo il racconto di Armando Incarnato. Il cavaliere napoletano si è lamentato del comportamento della sua spasimante, Lucrezia Comanducci che durante una cena è andata via con un cameriere per acquistare del vino.

Le dichiarazioni di Gianni Sperti

Dopo che Armando Incarnato ha rivelato a Uomini e Donne ciò che è accaduto con Lucrezia Comanducci, è intervenuto Gianni Sperti. Lo storico opinionista del dating show di Maria De Filippi ha detto: “Tu stai insinuando cose. Non è credibile che lei esce a cena con te e si trova un amante. Che non passi il messaggio che abbiamo superato da tanti anni. La donna fa quello che vuole, non si comporta come dice l’uomo“. A quel punto, Tinì Cansino che raramente apre bocca, ha risposto al collega facendo delle dichiarazioni molto discutibili.

Tinì Cansino dice la sua sulla parità tra maschi e femmine

Negli ultimi tempi Tinì Cansino ha aperto bocca frequentemente. Ad esempio, dopo le affermazioni di Armando Incarnato e la replica di Gianni Sperti, l’ex ballerina di Drive In ha detto: “Volevo dire una cosa a Lucrezia. Perché probabilmente lui sta cercando di farti capire che lui è un uomo d’altri tempi. Quindi è un messaggio che dovresti prenderlo per conoscerlo e non contro di te. Scusate ma io non voglio la parità. Voglio essere sempre una donna, come l’uomo deve essere sempre uomo. E lui sta facendo l’uomo“.

Una dichiarazione che per i telespettatori e il popolo del web sembra medioevale. Con molta probabilità l’opinionista di Uomini e Donne si sarà espressa male sulla vicenda. Resta il fatto che in rete è suoi vari social network è scattata la polemica nei confronti della donna. Ecco il video in questione: