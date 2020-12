Oroscopo 16 dicembre 2020: Leone un po’ agitati, giornata risolutiva per Scorpione

L’Oroscopo del 16 dicembre 2020 esorta i Leone a mantenere la calma, specie in amore. Gli Scorpione, invece, avranno la possibilità di risolvere diverse questioni in sospeso

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. L’ambizione e lo spirito di iniziativa accompagneranno le vostre giornate d’ora in avanti. Sfruttate queste energie positive dimostrare il vostro valore in campo professionale. Dal punto di vista emotivo, invece, potreste sentire il bisogno di un cambiamento. Non prendete decisioni affrettate.

Toro. Momento di ripresa dal punto di vista sentimentale. A partire da oggi potreste gettarvi alle spalle delle incomprensioni e dei momenti poco sereni. Buone opportunità di chiarimenti con le persone che amate. In campo professionale, invece, sono favorite le novità.

Gemelli. I nati sotto questo segno potrebbero trovarsi dinanzi scelte importanti dal punto di vista lavorativo. L’Oroscopo del 16 dicembre vi esorta ad essere maggiormente decisi e sicuri di voi. La sfera amorosa, invece, potrebbe essere contraddistinta da qualche piccolo rallentamento. Non demordete.

Cancro. Nessun traguardo verrà raggiunto senza faticare un po’. In campo professionale potrebbero sorgere degli impedimenti, ma l’importante è non demordere e non perdere la concentrazione su quelli che sono i vostri obiettivi. In amore potete godervi dei momenti di serenità con chi amate.

Leone. Periodo un po’ agitato dal punto di vista sentimentale. Cercate di non dare molto peso alle critiche. Andate dritti per la vostra strada senza titubanze. Sul lavoro non si può andare d’accordo con tutti. Sono favorite le discussioni, pertanto, restate in disparte se volete evitarle.

Vergine. Grandi novità in amore per i nati sotto questo segno. Se siete in coppia potreste ricevere una splendida sorpresa dal partner. Se, invece, siete single, potreste avere l’occasione di conoscere qualcuno di molto interessante. In campo lavorativo, invece, sono favoriti i nuovi incontri.

Previsioni 16 dicembre da Bilancia a Pesci

Bilancia. I nati sotto questo segno si accingono a vivere dei momenti molto interessanti in amore. Ad ogni modo, non abbiate fretta e non rovinate le cose con la vostra solita irruenza. Lasciate che le situazioni si evolvano secondo i loro tempi. Nel lavoro ci sono dei cambiamenti.

Scorpione. Giornata risolutiva per gli Scorpione. L’Oroscopo del 16 dicembre vi esorta a risolvete tutte le questioni che avete in sospeso. Sia in amore, sia nel lavoro, potreste trovarvi dinanzi delle incomprensioni. Con calma e minuzia, però, tutto potrà essere risolto nel migliore dei modi.

Sagittario. A partire da oggi ci sarà una certa tendenza a gettarsi a capofitto nelle nuove relazioni. Questo non sempre è un bene in quanto potrebbe condurvi verso delle scottanti delusioni. Dal punto di vista professionale, invece, potreste prendere delle decisioni affrettate, lasciatevi consigliare

Capricorno. In questo periodo sentirete un forte bisogno di leggerezza. Vi state concentrando un po’ troppo sui doveri e poco sui piaceri. Anche le relazioni di coppia potrebbero risentire di questa situazione. Cercate di ritagliarvi un po’ di momenti per voi e le persone che amate.

Acquario. In amore siete un po’ nervosi ed agitati. Cercate di non applicarvi su ogni piccola incomprensione, ma siate più flessibili. Nelle prossime settimane potrebbero arrivare dei cambiamenti sul fronte professionale. Tenete gli occhi ben aperti e non disdegnate le opportunità lontane dal vostro io.

Pesci. Momento un po’ difficile per quanto riguarda le finanze. Non fate spese eccessive in quanto presto potreste aver bisogno di denaro per un investimento importante. In amore è in arrivo un periodo di positività e di tranquillità. Godetevi questo momento fino a quando durerà.