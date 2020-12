Oggi a Uomini e Donne: Beatrice dichiara il suo amore a Davide, lui è in difficoltà

Oggi, mercoledì 16 dicembre, a Uomini e Donne assisteremo all’epilogo tra Aurora e Giancarlo. Maria De Filippi ha concluso la precedente messa in onda facendo sedere i due protagonisti al centro dello studio, pertanto, oggi scopriremo cosa è accaduto tra loro.

In merito al trono classico, invece, vedremo che Beatrice deciderà di aprire il suo cuore a Davide. La ragazza, infatti, durante un’esterna paleserà al giovane i suoi sentimenti e lui non potrà che rimanere un po’ imbarazzato.

Spoiler oggi: la dichiarazione di Beatrice

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne assisteremo al confronto tra Aurora e Gianpaolo. I due, nella precedente puntata, si erano detti addio, in quanto lui non sembrava essere affatto interessato a lei. Nei giorni a seguire, però, tra i due ci sono stati dei risvolti, pertanto, oggi scopriremo come andrà a finire. Il loro confronto, naturalmente, verrà interrotto da Gianni il quale non riuscirà proprio a nutrire fiducia nei due esponenti del trono over.

In tema di trono classico, invece, vedremo che Davide farà due esterne, una con Beatrice e l’altra con Chiara. La prima mostrerà al tronista un video in cui paleserà ufficialmente di essersi innamorata di lui. Donadei sarà felice ma, allo stesso tempo, abbastanza frastornato. Chiara, invece, lo porterà a casa sua e i due faranno colazione con un dolce preparato dalla mamma di lei. Anche in questo caso l’esterna procederà serenamente.

Caso al trono di Sophie a Uomini e Donne

Tornata la linea allo studio, poi, il tronista non potrà negare di trovarsi in palese difficoltà. Entrambe le ragazze lo coinvolgono parecchio, pertanto, non sa proprio chi scegliere. Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, il giovane ammetterà che quando si trova con una, crede sia la sua scelta, ma quando rivede l’altra, i suoi equilibri vengono nuovamente scombussolati.

Sophie, invece, uscirà con Matteo e Giorgio. Durante l’esterna di quest’ultimo, però, irromperà Antonio, il quale dirà di avere un forte bisogno di parlarle. Lei, in un primo momento, si rifiuterà, ma poi accetterà di sentire cosa il ragazzo debba dirle di così urgente. Il protagonista, quindi, confesserà di essersi innamorato di lei. Nel corso della puntata, poi, tutti i protagonisti di questa vicenda discuteranno parecchio. La discussione diventerà particolarmente accesa specie con Matteo, il quale dichiarerà di sentirsi poco coccolato dalla tronista.