Cristiano Malgioglio vuole uscire dal GF Vip: “Fatemi parlare col produttore” la regia censura

Le ultime ore sono state alquanto movimentate per Cristiano Malgioglio nella casa del GF Vip. L’artista siciliano, infatti, ha dichiarato di voler abbandonare la casa immediatamente. I motivi celati dietro questa decisione non sono ancora completamente noti, specie perché la regia del programma ha censurato le scene.

Mentre il cantante stava dando luogo ad una sua sfuriata, la produzione ha cambiato inquadratura mostrando un altro lato della casa. I telespettatori collegati in quel momento sul canale 55 del digitale terrestre hanno assistito alla scena in diretta.

La crisi isterica di Cristiano Malgioglio

Un po’ di ore fa, Cristiano Mlgioglio ha avuto un durissimo sfogo in cui ha dichiarato di voler abbandonare la casa del GF Vip. La puntata di ieri sera è stata alquanto movimentata nel reality show. Il nuovo arrivato, infatti, si è beccato un po’ di nomination ed è finito al televoto. Alcuni voti in particolare, però, non è riuscito proprio a digerire. A tal proposito, ha avuto uno screzio con Giulia Salemi. Durante tale scontro, il vip ha pronunciato delle frasi molto pesanti.

Nello specifico, ha detto di essere pronto ad uscire dalla casa. A tal proposito ha cominciato a preparare anche la valigia pronto per andare via. Il protagonista, inoltre, ha chiesto di voler parlare con il produttore per poter discutere di alcune cose. Nel momento in cui ha pronunciato queste frasi, però, la regia ha immediatamente staccato inquadratura ed ha mostrato altro. I fan che erano in collegamento per guardare la diretta si sono resi conto dell’anomalia ed hanno sbottato sui social. (Continua dopo il post)

Cristiano Malgioglio dice a Samantha De Grenet di volersene andare. «Sto sistemando le valigie. Appena arriva il produttore devo chiarire delle cose». E la regia stacca.#GFVIP — Francesco Canino (@fraversion) December 15, 2020

I privilegi del cantante al GF Vip

Al momento, dunque, non sono chiari i motivi che avrebbero spinto la star a voler lasciare il gioco. Nella puntata di oggi di Pomeriggio 5 è stato affrontato l’argomento e anche la conduttrice Barbara D’Urso è rimasta basita dinanzi la reazione isterica del suo collega, nonché amico. Ricordiamo che la presenza di Malgioglio in casa è soggetta a delle condizioni alquanto particolari. Il nuovo arrivato, infatti, pernotta in un’area separata dell’abitazione rispetto agli altri.

Cristiano Malgioglio dorme in una suite speciale presente nella casa del GF Vip. Essa è molto colorata, piena di palme e di decorazioni floreali. All’interno di tale camera, inoltre, è presente anche un bagno privato. L’artista, quindi, avrebbe assoggettato la sua partecipazione a delle necessità imprescindibili.