Niente GF Vip per Ginevra Lamborghini, Signorini sbotta: “Pretendeva non si parlasse di Elettra”

Salta l’ingresso di Ginevra Lamborghini al GF Vip 5

Qualche settimana fa, attraverso un annuncio sul suo settimanale Chi, Alfonso Signorini aveva annunciato la presenza di Ginevra Lamborghini nella casa del Grande Fratello Vip 5.

A distanza di giorni, però, lo stesso conduttore del reality show di Canale 5 ha fatto sapere che la sorella di Elettra non sarà più una concorrente. Per quale motivo? Di recente il giornalista ed autore televisivo Gabriele Parpiglia ha parlato di promesse fatta alla famiglia. Mentre Signorini ha detto che ci sarebbero stati dei problemi col suo contratto.

Alfonso Signorini spiega il motivo

Nelle ultime ore, però, ospite al Grande Fratello Vip Party da Awed e Annie Mazzola, il conduttore Alfonso Signorini ha spiegato per quale ragione Ginevra Lamborghini non varcherà la famosa porta rossa della casa di Cinecittà. Il giornalista ha detto che la ragazza sarebbe stata una grande concorrente, ha fatto un provino molto buono, è una giovane intelligente, elegante, bella, simpatica, ironica, divertente. Per il direttore di Chi aveva tutte le qualità per fare un bel Grande Fratello Vip 5.

“Non c’è perché in realtà lei pretendeva a livello contrattuale che una volta entrata nella casa noi non potessimo parlare né di sua sorella Elettra, con cui non va d’accordo, né della sua famiglia. E allora di che parliamo, scusa? Entri in casa perché sei Ginevra Lamborghini, mica perché sei Ginevra Rossi. Se non vuoi parlare di tua sorella che è la persona più famosa della tua famiglia e non vuoi parlare neanche dei Lamborghini, che è la storica famiglia da cui provieni, di che parliamo della tua linea di moda? Ma mica sei Donatella Versace amore”, ha tuonato professionista.

Botta e risposta tra il conduttore e Ginevra

Ma lo sfogo di Alfonso Signorini su Ginevra Lamborghini non è terminato qui. Il direttore del settimanale Chi ha continuato così: “E quindi niente, stai a casa ed arrivederci: me ne faccio una ragione, ci sono altri problemi nella vita. E’ come se Francesco Oppini avesse voluto entrare nella casa del Grande Fratello e non avessimo potuto parlare di Alba Parietti. Ginevra Lamborghini ha perso l’opportunità per dimostrare di non essere ‘la sorella di’”.

Il conduttore del Grande Fratello Vip 5 ha detto di non essere un tipo morboso, ovvero sapendo che fra lei ed Elettra non scorre buon sangue le avrebbe chiesto il motivo e poi più nulla. La diretta interessata, però attraverso delle Stories su Instagram ha detto che Alfonso non sta dicendo la verità.