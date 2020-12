Uomini e Donne, anticipazioni mercoledì 16 dicembre: Ida rende l’anello a Riccardo, Beatrice cotta di Davide

Terzo appuntamento settimanale di Uomini e Donne

Siamo giunti a metà della programmazione settimanale di Uomini e Donne. Ultimi giorni di messa in onda dello storico dating show ideato e presentato da Maria De Filippi. Il motivo? Da lunedì prossimo subirà uno stop di quindici giorni per via delle feste natalizie.

Nel frattempo, i tantissimi telespettatori della rete ammiraglia Mediaset avranno la possibilità, dopo la serie tv iberica Una Vita, di vedersi un altro appuntamento, il terzo settimanale. Cosa accadrà nello studio 6 del centro Elios ? Per tutte le anticipazioni dettagliate concesse dal noto blog Il Vicolo delle News vi consigliamo di leggere l’intero articolo.

Trono over: Ida Platano restituisce l’anello di fidanzamento a Riccardo

Gli spoiler dell’appuntamento odierno di Uomini e Donne, svelano che si parlerà di Riccardo Guarnieri. Per il personal trainer pugliese in studio arriverà una lettera e un pacchetto da parte della sua ex compagna Ida Platano. Al suo interno è contenuto l’anello di fidanzamento che gli ha voluto restuire dopo le cose dette nel dating show di Maria De Filippi.

Stando alle anticipazioni riportate da Il Vicolo delle News, in trasmissione si accenderà una discussione sul fatto che la parrucchiera bresciana lo abbia fatto ora dopo un anno solo perchè il cavaliere è nel programma di Canale 5. Comunque l’uomo deciderà di rompere la frequentazione con Roberta per le cose su cui si è già discusso nei precedenti appuntamenti del Trono over.

Trono classico: Beatrice dice a Davide di essersi innamorata di lui

Le anticipazioni della puntata di oggi pomeriggio di Uomini e Donne, rivelano anche che poi si passerà a Davide Donadei. Durante l’esterna realizza con Beatrice, quest’ultima gli ha dedicato un filmato dove dichiara apertamente di essersi innamorata del tronista. Ovviamente il diretto interessato è rimasto a bocca aperta. Chiara invece, in settimana lo ha portato a casa sua per fare colazione con una torta preparata dalla madre.

Il ragazzo ha detto di essere in forte difficoltà, perchè quando esce con una donna pensa possa essere la sua scelta. Subito dopo però, appena esce con l’altra e pensa la medesima cosa perchè sono due brave ragazze con sani princìpi entrambe. Beatrice sarà la scelta finale di Donadei? Ormai per saperlo se ne parlerà nelle prossime puntate in onda a gennaio 2021.