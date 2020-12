Tommaso Zorzi vuota il sacco: “Ho nominato Stefania perché volevo scoperchiare il vaso di Pandora”

Amicizia al capolinea?

Chi segue la quinta edizione del Grande Fratello Vip 5 sa perfettamente che lunedì scorso Tommaso Zorzi a fine puntata ha fatto qualcosa di inaspettato In pratica, al momento delle nomination lui ha fatto il nome della sua cara amica Stefania Orlando. Il rampollo meneghino, per motivazione ad Alfonso Signorini ha dato quella di un piccolo scherzo avuto con lei nella mattinata.

Dopo la lunga diretta su Canale 5 l’influencer milanese si è recato da lei comunicando la sua decisione e la diretta interessata non l’ha presa bene. Infatti la conduttrice è scoppiata a piangere sentendosi tradita, mentre il 25enne ha minacciato di lasciare la casa più spiata d’Italia. “Non so perché l’ho fatto. L’ho nominata per un mini screzio successo stamani, ma ho sbagliato. Oddio fatemi uscire, voglio andarmene. Sono una mer**, se il pubblico mi sbatte fuori fa bene”, ha detto il ragazzo in tarda notte.

Tommaso Zorzi svela perché ha nominato la Orlando

A distanza di qualche ora però, Tommaso Zorzi ha cambiato idea, perché martedì sera parlando con Samantha De Grenet e Filippo Nardi ha rivelato la vera ragione per la quale avrebbe nominato Stefania Orlando. Il rampollo meneghino ha asserito che nessun concorrente della casa del Grande Fratello Vip 5 è salvo dalle sue nomination perché lui è una scheggia pazza.

“Allora adesso vi dico una cosa. Avevo visto delle cose in Stefania. Diciamo che avevo notate che c’erano delle frasette che celavano un astio anche con me e Maria Teresa. Nominandola io scoperchio il vaso di Pandora. Perché quando sei messo alle strette devi attaccare, o comunque devi…”.

La sua nomination a Stefania fatta per farla parlare con lui

Ma la giustificazione di Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip 5 non è terminata qui. Il rampollo milanese ha detto che ora Stefania Orlando ha la scusa per prendersela con lui e quindi gliele dirà tutte. Secondo lui questo è propedeutico per un rapporto d’amicizia.

“Secondo me c’erano delle cose. Però non abbiamo ancora risolto, non mi guarda in faccia. C’era qualcosa di non risolto ultimamente. Negli ultimi 10 giorni non ci calcolavamo moltissimo. Da quando è uscito Francesco più o meno. Non ho messo da parte il sentimento. Ho detto ‘proprio perché sono tuo amico ti nomino, così se non mi dici delle cose me le dirai”, ha concluso il ragazzo. Un ragionamento che ha fatto molto discutere il popolo del web.