GF Vip, Filippo Nardi insulta Maria Teresa Ruta: “È bordeline, psicosi a momenti”. Web chiede la squalifica

Filippo Nardi al centro delle polemiche: il motivo

Lo scorso venerdì nella casa del Grande Fratello Vip 5 oltre a Samantha De Grenet e Sonia Lorenzini, ha fatto il suo ingresso anche Filippo Nardi. Il conte inglese, che è ritornato nella casa più spiata d’Italia dopo vent’anni, è tornato a far parlare di sé ma stavolta non c’entrano nulla le sigarette.

Dopo l’accesa discussione sulla pulizia dell’appartamento sito a Cinecittà con Rosalinda Cannavò, il nuovo arrivato avrebbe espresso un giudizio abbastanza forte anche nei confronti di Maria Teresa Ruta. Una sua opinione che ha letteralmente fatto arrabbiare il popolo del web è I telespettatori del reality show su Twitter. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto.

Il conte inglese dà della bordeline Maria Teresa Ruta

Dopo la clamorosa e inattesa nomination di Tommaso Zorzi nei confronti di Stefania Orlando, quest’ultima si è recata in giardino sfogandosi con Andrea Zelletta e Filippo Nardi.

“Maria Teresa Ruta mi ha detto che Tommaso mi ha nominato perché è stato influenzato da Filippo. Mi ha detto questo solo perché non si prende con lui. Io mi sono incaz*** con lei”, ha detto la conduttrice al conte che ha fatto il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 5 solo da una settimana.

Filippo Nardi dà della cicciottella a Rosalinda Cannavò

A quel punto ha preso la parola Filippo Nardi che ha voluto dire la sua su tutta la vicenda. Il nuovo concorrente del Grande Fratello Vip 5 ha detto di non essere un medico, ma secondo lui Maria Teresa Ruta le sembra borderline, psicosi a momenti. Ma non è finita qui, infatti il conte ha espresso un giudizio alquanto discutibile anche su Adua Del Vesco. Infatti, sempre nella stessa giornata il gieffino avrebbe definito cicciottella l’attrice messinese, che in passato ha sofferto di anoressia.

È stata lei stessa a rivelarlo nella casa più spiata d’Italia. Le esternazioni dell’uomo hanno fatto arrabbiare moltissimo il popolo del web e in molti su Twitter chiedono espressamente la squalifica per Nardi. “Dire di una persona che è borderline è grave, fuori subito”; “Ha detto ad Adua che è cicciottela, è fuori di testa”. Gli autori del Grande Fratello Vip ed Alfonso Signorini prenderanno provvedimenti?