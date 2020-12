Filippo Nardi svela un curioso retroscena: ecco con chi doveva entrare al GF Vip

È entrato da poco ma il conte Nardi ha già raccontato diverse cose che, forse, non poteva nemmeno dire. Ecco che cosa ha svelato, inoltre, sul suo provino.

GF Vip: Filippo Nardi svela un curioso retroscena

Filippo Nardi è entrato nella Casa della Grande Fratello Vip pochi giorni fa e ne ha già combinate di tutti i colori. Gli affezionati del reality ricorderanno che lui aveva partecipato al programma molti anni fa ed era stato squalificato per atteggiamenti aggressivi. Infatti, si era presentato in confessionale con una mazza e aveva minacciato gli autori, colpevoli di non avergli dato le sigarette.

Adesso Filippo sembra avere un carattere molto più pacato, ma questo non gli ha impedito di creare comunque qualche pasticcio nella Casa. Ha accusato i suoi coinquilini di non pulire bene il bagno parlando di peli pubici, ha spoilerato che il programma non finirà l’8 febbraio e ha rivolto delle parole a Maria Teresa Ruta che molti considerano da squalifica.

Inoltre, ha raccontato un curioso retroscena sul suo provino. I concorrenti sono molto curiosi di quello che accade fuori ma i nuovi arrivati non possono rivelare nulla. Filippo ha solamente raccontato quello che è successo a lui, ovvero di essere stato chiamato dagli autori del Grande Fratello Vip soltanto qualche settimana fa chiedendogli se voleva tornare nella Casa a dicembre ma non da solo.

Ecco con chi doveva entrare Filippo Nardi

Il conte inglese ha rivelato che gli autori avevano messo gli occhi anche su suo figlio, il quale ha appena compiuto 18 anni. Zachary è stato coinvolto dalla produzione, tanto che ha fatto il provino con il padre, poi evidentemente qualcosa è andato storto. Infatti, Filippo è tornato da solo, seppure in compagnia di Samantha De Grenet e Sonia Lorenzini.

Come si dice già nel web, se Filippo Nardi non sarà squalificato per le cose dette negli ultimi giorni, probabilmente suo figlio Zac andrà presto a fargli una sorpresa. Voi che cosa ne pensate di lui?

Le ultime novità

In Casa non c’è una bella atmosfera in questi giorni. Tommaso nell’ultima puntata ha nominato, a sorpresa, Stefania, sua grande amica e complice da tre mesi. Questo ha innescato una serie di reazioni e nella stanza blu (Tommaso, Stefania e Maria Teresa) sono scoppiati diversi litigi. In nomination questa settimana ci sono Tommaso Zorzi (che vuole uscire essendosi pentito della sua nomination), Cristiano Malgioglio, Giacomo Urtis e Maria Teresa Ruta.