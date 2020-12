Stefania Orlando contro Samantha De Grenet: “Che sei venuta a fare al GF Vip?”

Scontro tra Stefania Orlando e Samantha De Grenet

Lunedì scorso in prima serata su Canale 5 è andato in onda un nuovo appuntamento del Grande Fratello Vip 5. Una puntata per nulla semplice per Stefania Orlando, che dopo aver scoperto di esser stata nominata dal suo caro amico Tommaso Zorzi ha avuto un o scontro con Samantha de Grenet.

Ricordiamo che quest’ultima è entrata nella casa più spiata d’Italia nella serata di venerdì insieme a Filippo Nardi e Sonia Lorenzini. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto nel reality show di Alfonso Signorini.

Grande Fratello Vip 5: la conduttrice contro Samantha De Grenet

Sembra proprio che tra Stefania Orlando e Samantha De Grenet non c’è nessuna simpatia. Le due donne sembrano essere molto fredde all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5, cosa è accaduto all’esterno? Dopo che la conduttrice ha accusato la collega di esser stata indiscreta chiedendole del suo ex marito, le due si sono lanciate delle frecciatine velenose dopo la puntata di lunedì scorso.

Nello specifico, l’ex professionista Rai non avrebbe gradito il fatto che la nuova arrivata le abbia tolto l’immunità alla nomination dicendo di voler lasciare spazio ai giovani. “Tu hai detto ‘Voglio dare spazio ai giovani, quindi tolgo Stefania perché è più grande’”, ha affermato la gieffina.

Lo sfogo di Stefania Orlando al GF Vip 5

Ma lo sfogo di Stefania Orlando all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 non è terminato qui. Infatti, la conduttrice rivolgendosi a Samantha De Grenet ha detto: “Mi viene da pensare, detto da una donna mia coetanea, te che ci sei venuta a fare al Grande Fratello se vogliamo dare spazio ai giovani?. La motivazione mi sembra curiosa, posso dirlo?. Io non ti avevo detto niente, se tu adesso che hai ritirato fuori la questione”.

La gieffina era già molto tesa per il fatto che il suo caro amico Tommaso Zorzi l’avesse mandata in nomination con una scusa infantile. Come andranno a finire le cose tra le due donne? Chiariranno oppure non c’è nessuna speranza? Nell’attesa di scoprire cosa accadrà, ecco il video in questione che in pochissimo tempo è diventato virale sul web e sui vari social network: