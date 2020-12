Grande Fratello Vip, amicizia in crisi tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò: lo sfogo dell’attrice

Pare ci sia un po’ di crisi tra le due gieffine. Rosalinda si è sfogata con Maria Teresa Ruta ed ecco che cosa ha detto.

Grande Fratello Vip: problemi tra Rosalinda e Dayane

Al Grande Fratello Vip il rapporto tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò ha fatto e sta continuando a fare molto scalpore. All’inizio tra le due c’è stata una bella amicizia, poi hanno iniziato anche a darsi qualche bacio e Dayane ha detto di essersi innamorata di Rosalinda. In Casa molti concorrenti hanno pensato che quel rapporto fosse troppo morboso ed eccessivo. Inoltre, molti credono che Dayane abbia una cattiva influenza su Rosalinda.

Le due ragazze si sono sempre difese e spalleggiate a vicenda ma non sono mancati degli scontri. Negli ultimi giorni c’è stato un allontanamento tra le due perchè Dayane sta trascorrendo molto tempo con i nuovi concorrenti: Filippo Nardi, Sonia Lorenzini e Samantha De Grenet. Questo ha fatto dubitare molto Rosalinda della veridicità delle parole di Dayane nei suoi confronti. L’attrice ha avuto uno sfogo con Maria Teresa Ruta: “La scorsa settimana diceva che se ne andava poi che sarebbe rimasta, prima dice che si è innamorata di me e poi non mi calcola neanche di striscio” ha detto l’attrice in lacrime.

Inoltre, Rosalinda ha detto che Dayane le ha chiesto se era contenta di essere la preferita quando per lei era scontato il fatto che fosse contenta perchè è rimasta Dayane in Casa e non perchè lei era la preferita. L’attrice si è lamentata del fatto che deve sempre lei cercare la modella brasiliana: “Non è che è tutto nella mia testa?” ha poi detto mettendo in dubbio l’amicizia tra loro.

La reazione di Dayane

Se Rosalinda sta avendo dei dubbi sulla veridicità delle parole che Dayane le ha rivolto in questi mesi, sembra che per quest’ultima il problema sia solo la gelosia. Infatti, Dayane ha parlato in veranda con Giulia Salemi e le ha detto che da qualche giorno Rosalinda è strana nei suoi confronti ed è gelosa per il tempo che lei sta trascorrendo con Sonia Lorenzini ma lei vuole stare con tutti non solo con Rosalinda.

Inoltre, la modella ha accusato Rosalinda di averle messo contro tutta la Casa. Le due riusciranno a chiarirsi ancora una volta? L’argomento verrà affrontato in puntata?