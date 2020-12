Elisabetta Gregoraci, gesto di gelosia per Pierpaolo dietro le quinte del GF Vip (FOTO)

Nonostante Elisabetta Gregoraci sia uscita dalla casa del GF Vip, si continua a rumoreggiare in merito al suo rapporto con Pierpaolo Pretelli. Il web è spaccato in due. Da un lato ci sono coloro i quali credono che tra i due non possa mai nascere nulla al di fuori, mentre dall’altro c’è chi si ostina a vedere un futuro.

Ebbene, a fomentare le speranze degli esponenti di questa seconda categoria ci ha pensato direttamente la showgirl. L’influencer Amedeo Venza, infatti, ha svelato un retroscena avvenuto dietro le quinte del reality show che sembra confermare che la donna tenga parecchio al concorrente.

La scenata di gelosia di Elisabetta per Pierpaolo

Sul web, sul profilo Instagram di Amedeo Venza, sono apparse delle indiscrezioni molto allettanti sui Gregorelli. Voci interne al programma, infatti, hanno diffuso la notizia secondo cui Elisabetta Gregoraci avrebbe dato luogo ad una scenata di gelosia verso Pierpaolo dopo il confronto di lunedì scorso. In tale occasione, infatti, i due hanno avuto l’opportunità di chiarirsi su diversi punti e deporre l’ascia di guerra. Ad ogni modo, davanti alle telecamere, la showgirl ha esortato il giovane ad andare avanti e a godersi questa esperienza senza pensare a lei.

In molti hanno interpretato questo gesto come un voler “liberare” il ragazzo da ogni tipo di vincolo verso l’ex di Briatore. Tuttavia. quello che pare sia accaduto dietro le quinte lascia intendere una versione completamente diverse. Lontano dalle telecamere, infatti, Elisabetta sarebbe stata avvistata a piangere per il dispiacere di non poter stare con Pierpaolo, ma non solo. (Continua dopo la foto)

La Gregoraci vuole Giulia fuori

Stando a quanto emerso da Venza, pare che Elisabetta Gregoraci si sia mostrata molto gelosa del rapporto tra Pierpaolo e Giulia. Nello specifico, pare abbia detto di augurarsi che la Salemi vada al più presto in nomination e venga fatta fuori, così da non tediare più Pretelli nella casa. In questo modo, dunque, verrebbe scongiurato il rischio della nascita di un flirt tra i due.

Queste rivelazioni lasciano intendere che la Gregoraci sia parecchio presa dal gieffino ma, davanti alle telecamere, farebbe finta di non provare nulla. Per il momento, la showgirl non è intervenuta sulla vicenda. Pertanto, bisogna attendere per capire se questo pettegolezzo verrà confermato oppure no. Intanto, Pierpaolo sembra aver preso alla lettera le parole della donna, sta di fatto che si sta godendo questa esperienza senza remore.