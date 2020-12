Il Paradiso delle signore anticipazioni 18 dicembre: Roberta lascia Marcello e parte da sola

L’ultima puntata della settimana, quella di venerdì 18 dicembre, del Paradiso delle signore svelerà un epilogo molto triste per Marcello e Roberta. I due innamorati, infatti, si lasceranno e la Pellegrino abbandonerà Milano da sola.

Nelle varie famiglie protagoniste della soap opera, intanto, si respirerà un clima di festa. Tutti si prepareranno a trascorrere le vacanze natalizie in famiglia. Giuseppe, dal canto suo, farà una sorpresa spiazzante a sua moglie Agnese.

Roberta e Marcello si lasciano al Paradiso delle signore

Nella puntata del 18 dicembre del Paradiso delle signore vedremo che Roberta non riuscirà a credere a ciò che ha visto. In preda alla disperazione la protagonista si confiderà con Gabriella e le dirà di aver visto Marcello baciare Ludovica. La Rossi rimarrà spiazzata da questa notizia e non potrà fare a meno di mostrarsi parecchio turbata. Cosimo, allora, vedendo la sua fidanzata in tale stato, deciderà di organizzarle una sorpresa al Circolo. La serata terminerà con un momento molto intimo tra i due innamorati.

Roberta, dal canto suo, saluterà tutti i presenti alla sua festa in quanto il suo unico desiderio, in quel momento, sarà quello di voltare pagina. La ragazza, allora, saluterà i suoi amici e si lascerà andare ad un ultimo confronto con il suo ex fidanzato. A seguito di tale incontro, deciderà di lasciare Milano da sola. Barbieri sarà molto provato, tuttavia, è consapevole del fatto che far credere alla sua fidanzata di averla tradita era l’unico modo per salvarle la vita dal Mantovano.

Anticipazioni 18 dicembre: Giuseppe fa una sorpresa ad Agnese

Il perfido uomo, infatti, aveva minacciato più volte di fare del male alla compagna di Marcello nel caso in cui quest’ultimo non avesse adempiuto ai suoi doveri. Su di un altro versante, invece, vedremo che in casa Conti si verificherà un certo avvicinamento tra Beatrice e Vittorio. La donna, infatti, dopo aver fatto l’albero insieme a Serena e Pietro accetterà l’invito del direttore dello shopping center a rimanere a dormire a casa sua.

Armando, invece, farà una splendida sorpresa ad Agnese. L’uomo le dirà di voler passare il Natale insieme a Partanna, il paese di cui entrambi sono originari. Come prenderà la sarta l’ipotesi di trascorrere le festività lontano da Armando? Nell’episodio del 18 dicembre del Paradiso delle signore, poi, vedremo che anche a villa Guarnieri si respirerà un clima di festa. Umberto, infatti, penserà al regalo da fare a Federico.