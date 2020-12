Problemi economici per Selvaggia Roma? L’ex gieffina smascherata: “Si spaccia per povera ma non è così” (FOTO)

Selvaggia Roma e l’esperienza al GF Vip 5

L’avventura di Selvaggia Roma all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 è durata all’incirca un mese. L’influencer romana non è entrata a settembre come gran parte degli inquilini, di conseguenza ha dovuto faticare un po’ per integrarsi con loro. L’ex fidanzata di Francesco Chiofalo ha avuto un rapporto conflittuale con Elisabetta Gregoraci per via di Pierpaolo Pretelli.

Degli scontri che forse gli sono costati cari visto che è stata eliminata dal pubblico che è sempre sovrano. Durante la sua esperienza nel reality show di Canale 5, la ragazza ha avuto anche dei momenti tristi perché ha ricordato il suo passato difficile.

Il triste racconto della gieffina

Prima che venisse eliminata dalla casa del Grande Fratello Vip 5, Selvaggia Roma ha aperto il suo cuore ad alcuni inquilini raccontando la sua difficile infanzia. In pratica lei e la madre erano in Tunisia e purtroppo non riuscivano a rientrare in Italia. Poi ha raccontato di aver un rapporto pessimo col padre e che addirittura quest’ultimo l’ha abbandonata quando era bambina.

Un trauma che negli anni l’avrebbe portata al tentato suicidio. Dichiarazioni molto forti che hanno commosso i concorrenti del reality show di Alfonso Signorini, ma anche i telespettatori che guardavamo da casa. In tutto questo però, l’ex fidanzato Francesco Chiofalo ha tuonato sui social e da Barbara D’Urso dicendo che non è vero nulla.

Francesco Chiofalo smentisce Selvaggia Roma

Attraverso delle Stories su Instagram, Francesco Chiofalo ha asserito che tutto ciò che Selvaggia Roma ha detto all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 è falso. Secondo l’ex partecipante di Temptation Island la ragazza si sarebbe inventata tutto per impietosire il pubblico e non è vero che non ha rapporti col padre e che da sempre aveva dei problemi economici.

Sul social infatti, l’influencer ha scritto: “Una che si spaccia per povera, mentre così non è, si finge orfana di padre, mentre così non è, va a dire che ha tentato il suicidio, mentre così non è. Trovo sia davvero una cosa diseducativa e schifosa”. Ovviamente la diretta interessata è andata contro lui dicendo che tutto il suo racconto è veritiero. Ecco la foto della Storia su IG: