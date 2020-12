Oroscopo 17 dicembre 2020: nuove opportunità per Vergine, Pesci fiacchi

L’Oroscopo del 17 dicembre esorta i Vergine a mettersi in gioco nel lavoro, in quanto sono favoriti i nuovi inizi. I Capricorno, invece, sono particolarmente tolleranti e predisposti al dialogo.

Previsioni 17 dicembre da Ariete a Vergine

Ariete. A partire dalla giornata odierna sono favoriti i progetti audaci e innovatori. Non abbiate timore nel manifestare le vostre idee, seppur strambe. In campo lavorativo sarete risolutivi e capaci di arrivare subito al nocciolo delle questioni. Dal punto di vista affettivo, invece, non vi piace perdere tempo.

Toro. Giornata positiva per quanto riguarda i sentimenti. Oggi sono favoriti i chiarimenti, pertanto, non abbiate timore ad affrontare il partner o le persone care. Anche in campo lavorativo vi accingete ad intraprendere un percorso più roseo. Buone occasioni all’orizzonte.

Gemelli. L’Oroscopo del 17 dicembre vi sprona a mettervi in gioco e a dimostrare a tutti quanto valete. Se lavorate o studiate, dunque, è giunto il momento di riscattarsi. In campo sentimentale, invece, la giornata partirà un po’ complessa. Evitate le discussioni e non cedete alle provocazioni.

Cancro. Talvolta è necessario scendere a compromessi, specie nella sfera lavorativa. Cercate di essere un po’ più flessibili. In campo amoroso, invece, state attraversando un momento alquanto sereno e disteso. Godetevi questa tranquillità per fare quelle cose che, solitamente, non avete il tempo di fare.

Leone. Per molti nati sotto questo segno si riaccenderà una fiamma in amore. Che sia una di vecchia data o una nuova, fatto sta che potrete tornare ad amare. Negli ultimi tempi vi siete sentiti un po’ freddi e privi di emozioni, ma questo sta per cambiare. Nel lavoro, invece, ci sono novità in arrivo.

Vergine. Grande occasione in campo professionale. In questo periodo sono favoriti i nuovi inizi. Se siete alla ricerca di un impiego, mettetevi in gioco perché questo è il periodo giusto per farvi notare. Nell’amore, invece, è opportuno evitare di cimentarvi in discussioni inutili e sterili.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia. Periodo in discesa per i nati sotto questo segno. In amore avete buone opportunità di vivere un momento di serenità e di pace. Dal punto di vista professionale, invece, è giunto il momento di raccogliere i frutti del vostro duro impegno. Siate più sicuri di voi stessi.

Scorpione. In questi giorni potreste ricevere delle belle sorprese in campo lavorativo. Se siete in attesa che un progetto vada in porto, questo potrebbe accadere molto presto. Dal punto di vista personale, invece, la situazione sentimentale migliora. Godetevi questo momento positivo.

Sagittario. Momento propizio per far valere le vostre idee. Vi sentite particolarmente creativi e pieni di spirito dì iniziativa. Questo, dunque, potrebbe favorirvi molto nel lavoro. L’Oroscopo del 17 dicembre, infatti, vi esorta a farvi valere. Anche in campo sentimentale è opportuno fare passi avanti e sbilanciarsi un po’ di più.

Capricorno. Oggi siete particolarmente tolleranti e predisposti a dialogare con il prossimo. Anche le cose più scoccianti potrebbero assumere una connotazione differente nel corso della giornata odierna. Approfittatene per svolgere le mansioni che, solitamente, vi danno maggiore noia.

Acquario. Dopo aver trascorso dei giorni un po’ turbolenti dal punto di vista sentimentale, finalmente potete tirare un sospiro di sollievo. In questo periodo sono favoriti i chiarimenti e le buone occasioni da cogliere al volo. In campo professionale, infatti, ci sono dei successi in vista.

Pesci. Oggi vi sentite un po’ fiacchi e demotivati. Non sarete molto concentrati, pertanto, è meglio rimandare gli incontri o le decisioni importanti. Dal punto di vista lavorativo potrebbero sorgere delle incomprensioni. La fortuna non è dalla vostra parte in questo momento, quindi, evitate gli investimenti.