Antonella Clerici ha un malore in diretta? Lei: “Ho un mancamento…”(FOTO)

Antonella Clerici finge di avere un mancamento a ‘È sempre mezzogiorno’

L’appuntamento del mercoledì di È sempre mezzogiorno è partito in modo anomalo. Infatti, subito dopo la sigla iniziale, la padrona di casa Antonella Clerici ha esordito in questo modo: “Aspetta che mi siedo perchè ho un mancamento”. La professionista lombarda ha fatto finta di avere un malore per una vittoria clamorosa. Infatti, la conduttrice ha mostrato tutta la sua felicità in diretta su Rai Uno quando una telespettatrice è riuscita a indovinare il numero delle foglie del bonsai.

Una signora che chiamava da Avellino si è aggiudicata un buono spesa paria a 5.650 euro messi a disposizione dal programma della tv di Stato e spendibili in un noto gruppo di supermercati. Da settembre ad oggi è la seconda vincita al gioco del bonsai. Qualche giorno fa, nel programma culinario della Clerici erano stati degli indizi per facilitare la vittoria da parte del pubblico da casa. (Continua dopo la foto)

Vittoria a È sempre mezzogiorno

Antonella Clerici, dopo aver finto di aver avuto un mancamento a È sempre mezzogiorno si è mostrata molto felice con la signora di Avellino. Infatti, quest’ultima che è riuscita ad indovinare il numero di foglie del bonsai si è porta a scarsa ben oltre cinque mila euro.

Ovviamente soldi convertiti in buoni spesa che si possono utilizzare solamente in una specifica catena di supermercati di cui la conduttrice lombarda vi è testimonial da diversi anni. Poi la Clerici ha accompagnato Sergio Barzetti nella preparazione della sua ricetta e non ha potuto fare a meno di fare una considerazione sul Natale. “Sarà diverso un po’ per tutti, ma per una giusta causa è per tutti è una sofferenza”, ha asserito la compagna di Vittorio Garrone.

Il grande successo di The Voice Senior

Nel frattempo continua il grande successo di pubblici dell’altra trasmissione televisiva condotta da Antonella Clerici. Infatti, ogni venerdì sera su Rai Uno va in onda la prima edizione di The Voice Senior che vede la presenza di Al Bano e Jasmine Carrisi, Gigi D’Alessio, Clementino e Loredana Bertè come coach.

Gli appuntamenti già andati in ondata hanno avuto un grosso seguito di pubblico battendo tutte le volte la diretta concorrenza, ovvero il Grande Fratello Vip 5 di Alfonso Signorini.