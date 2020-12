GF Vip, Rosalinda e Dayane in intimità nel magazzino: Cristiano e Stefania le beccano e restano spiazzati (VIDEO)

Nella casa del GF Vip è avvenuto un episodio davvero esilarante che riguarda Rosalinda e Dayane. Le due donne, come i telespettatori del daytime avranno avuto modo di vedere, hanno avuto un pesante litigio. Dopo lo screzio, però, le concorrenti si sono chiarite e sembrerebbero averlo fatto in modo un po’ intimo.

La Mello e la Cannavò, infatti, sono andate in magazzino per svolgere delle commissioni. Ad un certo punto, però, sono arrivati Cristiano e Stefania, i quali si sono trovati dinanzi uno spettacolo davvero imbarazzante. Vediamo cosa è successo.

Dayane e Rosalinda beccate da Stefania e Cristiano

Dayane Mello e Rosalinda Cannavò sembra si siano lasciate andare ad un momento di intimità nel magazzino del GF Vip. Dopo aver discusso, le due protagoniste si sono chiarite ed hanno messo da parte le divergenze. Dopo un po’ di tempo, poi, si sono recate in quell’area della casa, lontane da occhi indiscreti. Cristiano Malgioglio e Stefania Orlando, però, ad un certo punto sono andati in magazzino per prendere delle cose. In quel momento, pare abbiano trovato le due ragazze in atteggiamenti intimi.

Nel momento in cui i due hanno fatto irruzione, la telecamera del reality show ha inquadrato linterno del magazzino. A quel punto si è vista Dayane allontanarsi di scatto dall’attrice, mentre quest’ultima si è aggiustata l’accappatoio. Cristiano, allora ha esortato le due donne a lasciarsi andare al loro flirt all’interno della lavatrice. Le ragazze sono sembrate davvero in imbarazzo, specie Adua.

I telespettatori del GF Vip increduli

Stefania, infatti, ha notato il panico negli occhi della sua coinquilina e si è avvicina a lei abbracciandola e sorridendo. La donna ha dipinto la compagna d’avventura come una persona davvero dolce. La Mello, dal canto suo, ha confermato e poi l’inquadratura si è interrotta. La scena è stata vista da molti telespettatori del programma che, infatti, in pochissimo tempo hanno condiviso il video in questione su Insatgram.

Rosalinda e Dayane, una volta uscite dal magazzino del GF Vip, hanno fatto finta di nulla ed hanno raggiunto gli altri coinquilini come se niente fosse. Considerando che l’attrice abbia un fidanzato al di fuori, però, è molto probabile che della vicenda se ne continuerà a parlare anche nelle prossime ore. Il ragazzo di Rosalinda, per il momento, non ha ancora commentato la vicenda. Aspettiamo per vedere se lo farà.