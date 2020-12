Uomini e Donne, Ida Platano potrebbe tornare in studio: l’indiscrezione fa il giro del web (FOTO)

La puntata di oggi di Uomini e Donne, mercoledì 16 dicembre, ha visto come protagonista Riccardo, il quale si è seduto al centro dello studio per spacchettare un pacco mandato da Ida Platano. La donna ha voluto rendergli l’anello di fidanzamento che lui le aveva regalato diversi mesi fa.

Questo gesto è stato fortemente criticato sia dai presenti in studio sia dagli utenti del web. L’influencer Amedeo Venza, intanto, ha diffuso un rumor secondo il quale la dama potrebbe presto tornare nel parterre del trono over.

Il gesto della dama a Uomini e Donne

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne è stata tirata in ballo Ida Platano. Il suo ex Riccardo Guarnieri è da alcune settimane tornato nel parterre e si sta cimentando in nuove conoscenze. Durante la sua permanenza in studio, però, la sua ex è stata menzionata più volte. Maria, ad esempio, ha chiesto a Giarnieri come reagirebbe se tornasse Ida nel programma. Lui è sembrato alquanto indifferente dicendo che, ormai, la loro storia sia definitivamente chiusa.

Dopo essere stata tirata in ballo più volte, allora, Ida ha voluto compiere un gesto di guerra verso il suo ex. Nel dettaglio, la dama gli ha restituito l’anello di fidanzamento con la lettera che lui le scrisse per chiederle di diventare sua moglie. Il fatto che la donna abbia scelto lo studio del talk show come palcoscenico di questo gesto, però, ha fatto storcere il naso a molti. Secondo la maggior parte dei presenti e dei telespettatori, infatti, la donna sarebbe solo alla ricerca di visibilità. (Continua dopo il video)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne)

I rumors sul ritorno di Ida Platano

Ad ogni modo, Riccardo ha anche detto di essere disposto ad un confronto con la sua ex per fare chiarezza su alcuni punti. Ebbene, questo evento potrebbe non essere così lontano. Voci di corridoio, infatti, rivelano che Ida Platano potrebbe tornare nel parterre del trono over di Uomini e Donne a partire da gennaio 2021. La bomba è stata sganciata da Amedeo Venza, il quale non ha potuto fare a meno di aggiungere un commento piccato.

L’influencer, infatti, ha detto che la Platano non aspettava altro che cogliere l’occasione per tornare in studio. In effetti, Maria De Filippi ha chiarito, a più riprese, che nessuno avesse impedito a Ida di mettere nuovamente piede in trasmissione. Al momento, però, la donna non è ancora intervenuta sulla questione.