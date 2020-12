Uomini e Donne spoiler oggi: Antonio svela a Sophie di essersi innamorato di lei

Gli spoiler della puntata di oggi di Uomini e Donne, giovedì 17 dicembre, rivelano che Sophie resterà spiazzata dal suo corteggiatore Antonio. Quest’ultimo, così come ha fatto Beatrice con Davide, confesserà alla tronista il suo amore.

Al trono over, invece, Armando discuterà animatamente con Lucrezia, con cui sembra non riuscire proprio a trovare un punto di incontro. Per contro, con Brunilde le cose sembrerebbero andare a gonfie vele.

Spoiler oggi: triangolo tra Armando, Lucrezia e Brunilde

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, gli spoiler de Il Vicolo della news ci svelano che Armando rifiuterà Marianna. Quest’ultima, dopo essere stata eliminata da Gianluca, ha deciso di tornare in studio per corteggiare Incarnato. Il napoletano, però, le dirà di non essere più interessato a lei. Successivamente, si parlerà del suo percorso con Lucrezia e Brunilde. Con la prima continueranno ad esserci dei disguidi. I due, infatti, racconteranno di non essersi visti e sentiti per tre giorni a causa dei diverbi verificatisi nei giorni scorsi.

La conoscenza con Brunilde, invece, continuerà senza troppi inconvenienti. Passando al trono classico, invece, di Gianluca non si parlerà affatto. Il ragazzo sembrerà sempre più spento e quasi annoiato dalle dinamiche dello studio. Stessa cosa, invece, non potrà dirsi per Sophie. La ragazza è uscita sia con Matteo sia con Giorgio. Durante l’esterna con quest’ultimo, però, ha fatto irruzione Antonio.

Caos al trono di Sophie di Uomini e Donne

Andando con ordine, gli spoiler della puntata di oggi di Uomini e Donne ci svelano che la tronista sia uscita prima con Matteo. I due hanno trascorso del tempo a casa di lei e il corteggiatore ha portato le decorazioni per addobbare l’albero di Natale. I due, dunque, si sono lasciati andare a momenti molto genuini. L’esterna con Giorgio, invece, si è svolta nello studio del talk show. I due hanno mangiato un dolce fatto da lui ma, improvvisamente, Antonio ha fatto irruzione per chiedere alla tronista di parlare.

Lei, in un primo momento, ha rifiutato ma, notando l’insistenza del ragazzo, ha deciso di ascoltare cosa abbia da dirle. A quel punto, lui le ha confessato di essersi innamorato di lei. Giorgio, invece, dopo aver atteso un po’ di minuti, ha deciso di abbandonare l’esterna. Durante la puntata, quindi, i tre protagonisti daranno luogo ad un’accesa discussione. Matteo, dal canto suo, dirà di sentirsi poco apprezzato dalla tronista. La cosa farà arrabbiare Sophie, la quale crederà che questa sia solo un pretesto per andare via. Matteo, però, smentirà le sue insinuazioni.