Uomini e Donne, anticipazioni giovedì 17 dicembre: lite in studio, Antonio si dichiara a Sophie

Quarto appuntamento settimanale di Uomini e Donne

Continua la programmazione settimanale di Uomini e Donne. Ultimi giorni di messa in onda per il programma pomeridiano di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Il motivo? Dal 21 dicembre 2020, infatti, il dating show andrà in pausa per ben quindici giorni per via delle feste natalizie.

Nel frattempo, i numerosi telespettatori della rete ammiraglia Mediaset avranno modo, dopo lo sceneggiato spagnolo Una Vita, di vedersi un altro appuntamento, il quarto settimanale. Cosa accadrà nello studio 6 del centro Elios ? Per tutti gli spoiler dettagliati concesse dal noto portale Il Vicolo delle News vi consigliamo di leggere l’intero articolo.

Antonio rivela a Sophie di essersi innamorato di lei

Gli spoiler dell’appuntamento odierno di Uomini e Donne, svelano che si parlerà di Sophie. La 19enne in settimana è uscita con due corteggiatori che potrebbero essere la sua scelta. Stiamo parlando di Giorgio e Matteo. Con quest’ultimo sono stati a casa della giovane tronista e lui le ha portato l’albero di Natale da addobbare insieme.

Un’esterna molto carina che piacerà molto anche al pubblico presente in studio. Per quanto riguarda l’uscita con Giorgio, lui e la Codegoni sono agli studi Elios di Roma e hanno mangiato un dolce fatto dal corteggiatore. Ad un tratto, però, i due protagonisti del Trono classico sono stati interrotti dall’ingresso di Antonio che dice che ha bisogno di parlare con lei. Cosa gli ha detto?

Trono classico: Sophie, Antonio e Giorgio discutono in studio

Le anticipazioni della puntata di oggi pomeriggio di Uomini e Donne, rivelano anche che l’interruzione di Antonio farà inizialmente innervosire Sophie. Quest’ultima, infatti, prima non ha accettato ma poi è uscita per parlarci. A quel punto il corteggiatore le ha rivelato di essersi innamorato di lei. Giorgio aspetta un po’ e poi se ne è andato via. Naturalmente in trasmissione ci sarà un’accesa discussione tra tutti e tre e l’aria sarà pesante.

La giovane tronista discuterà anche con Matteo che l’ha accuserà di arrivargli tanto in esterna e in studio ma mai con messaggi dolci fuori quel contesto, quindi non si sente coccolato. Le due parole faranno arrabbiare moltissimo la Codegoni che penserà che lui voglia andarsene per questa motivazione futile. Di conseguenza, lui la rassicurerà dichiarandole che le piace molto.