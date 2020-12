GF Vip, Pierpaolo Pretelli scoppia a piangere: “Ho un blocco con le donne…”

Pierpaolo Pretelli in lacrime al GF Vip 5

È passata una settimana da quando Elisabetta Gregoraci ha abbandonato la casa del Grande Fratello Vip 5 e il suo amico speciale Pierpaolo Pretelli si è dato alla pazza gioia con gli altri inquilini. L’ex Velino di Striscia la Notizia, infatti, ha messo in scena la sua vena artistica facendo dei balletti, imitazioni, momenti ironici con Giulia Salemi e tanto altro ancora.

Di recente, però, il 25enne romano ha avuto il primo crollo dopo l’addio della soubrette calabrese. Stavolta non c’entra nulla la 40enne, il ragazzo infatti ha parlato di un blocco che ha con le donne. Andiamo a vedere nello specifico cosa ha dichiarato.

L’ex Velino di Striscia la Notizia dice di avere un blocco con le donne

Nelle ultime ore, al Grande Fratello Vip 5 Pierpaolo Pretelli ha avuto un momento di sconforto. Per tale ragione l’ex Velino di Striscia la Notizia ha detto che con Elisabetta ha provato le cose che si provano all’inizio. Al di fuori gli è già capitato, ma quando ha iniziato ad avere un rapporto più intenso non riesco più ad andare avanti.

“Magari dura un mese o due. Da due anni e mezzo ho conosciuto molte ragazze, ma ho un blocco. prima ero sempre fidanzato, adesso no, sono anni che non riesco, c’è questo blocco. Fuori dal GF è così da tanto tempo, non riesco ad andare avanti. Magari penso di avere dei difetti, dei problemi”, ha dichiarato il 25enne. Quest’ultimo ha poi menzionato Ariadna, la madre di suo figlio. Con lei si sono lasciati che erano ancora entrambi ancora innamorati. Poi ha specificato che non sta piangendo per la Gregoraci, non c’entra lei.

Cristiano Malgioglio consola Pierpaolo Pretelli

Pierpaolo Pretelli si è sfigato con Andrea Zelletta e con Cristiano Malgioglio. E proprio quest’ultimo mentre gli dice a di non piangere ha commesso una clamorosa e divertente gaffe.

Il paroliere siciliano ha detto: “Tu hai perso completamente la gno… mmm, come si dice? La testa? Come si dice? Oddio che parola brutta che stavo dicendo. La brocca! Ho trovato la parola. Tesoro non devi piangere. Sei stupento non devi piangere, ti prego dai. Mi fai stare male anche a me. Io voglio il Pierpaolo che balla con me, io voglio questo, sei meraviglioso”.