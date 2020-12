Sonia Lorenzini e Tommaso Zorzi, la loro litigata è dovuta ad Eros Ramazzotti? Signorini punge

Perché Sonia Lorenzini e Tommaso Zorzi non si sopportano?

L’ingresso di Sonia Lorenzini all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 ha destabilizzato Tommaso Zorzi. Infatti, sin dai primi istanti i due hanno avuto una forte discussione ed è evidente che tra loro ci sono delle vecchie ruggini.

Il rampollo meneghino e l’ex tronista di Uomini e Donne avrebbero litigato in seguito ad un mancato saluto alla Milano Fashion Week nel 2019 e a delle clip ironiche che il gieffino avrebbe fatto nei confronti di lei. Ma a quanto pare, stando alle dichiarazioni di Alfonso Signorini a Casa Chi, dietro a questa diatriba ci sarebbe qualcos’altro, delle questioni più gravi. Andiamo a vedere nello specifico cosa ha confessato il padrone di casa del reality show di Canale 5.

Alfonso Signorini sgancia una bomba a Casa Chi

Intervenuto a Casa Chi, il conduttore del Grande Fratello Vip 5 Alfonso Signorini ha detto che forse il vero motivo per cui Tommaso Zorzi e Sonia Lorenzini hanno litigato non è ancora venuta fuori. Secondo il giornalista molto presto i due gieffini la tireranno fuori, perché è ben più grave la ragione.

“Se avete notato, Tommaso non sopporta Sonia, si tengono ben lontani. Anzi, lui l’ha detto apertamente, ‘quella proprio non la reggo’. Ma non è che tutto nasce dal fatto che in una sfilata la Lorenzini non l’abbia salutato, non è certo quello. Adesso staremo a vedere se la tireranno fuori questa cosa, perché se non lo faranno loro, lo faremo noi”, ha dichiarato il professionista.

L’astio dovuto ad Eros Ramazzotti?

A quanto pare, la ragione dell’odio tra Tommaso Zorzi e Sonia Lorenzini potrebbe risalire ai presunti flirt dell’ex tronista di Uomini e Donne. Sembra infatti, che quest’ultima avrebbe avuto una breve storia sua con Andrea Damante che con Eros Ramazzotti. Con l’ex di Giulia De Lellis la gieffina avrebbe avuto una breve relazione sentimentale mentre lui stava ancora con l’influencer romana.

Per questo motivo avrebbe indispettito il rampollo meneghino, caro amico della coppia. Mentre sul cantante romano, è il padre della sua ex migliore amica Aurora Ramazzotti. Voci di gossip che non sarebbero state digerire dal 25enne. C’è da dire però, che la Lorenzini ha smentito categoricamente I due flirt citati prima.